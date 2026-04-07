Fiecare vot contează! Timișenii au acum șansa să aducă în lumina reflectoarelor unul dintre cele mai spectaculoase sanctuare istorice ale județului Timiș.

Conacul Mocioni, din Foeni, a ajuns printre finaliste în cea mai importantă competiție de turism din România – Destinația Anului 2026, la categoria Sanctuare ale Istoriei.

Etapa votului public marchează o fază esențială a competiției și precede momentul mult așteptat, anunțarea oficială a câștigătorilor. Aceștia vor fi desemnați în cadrul Galei Destinația Anului 2026, care va avea loc pe 14 mai, la Cazinoul din Constanța.

Susține Conacul Mocioni în competiția Destinația Anului și arată că valorile Timișului merită să fie recunoscute în întreaga țară. Acesta poate fi găsit la secțiunea Sanctuare ale Istoriei, accesând link-ul următor: https://www.destinatiaanului.ro/competitia/voteaza

Conacul Mocioni spune o poveste despre eleganța Banatului de altădată. Ridicat în secolul al XIX-lea de familia aristocrată Mocioni, conacul impresionează prin arhitectura sa nobilă, sălile ample cu tavane înalte și detaliile rafinate care respiră istorie.

În ultimii ani, Conacul Mocioni s-a transformat într-una dintre cele mai vii destinații culturale din vestul României. Restaurat de Consiliul Județean Timiș cu respect pentru identitatea sa arhitecturală, spațiul găzduiește astăzi evenimente, conferințe, programe culturale și întâlniri profesionale, atrăgând un public tot mai divers.

Vizitatorii vin pentru experiențe complete: de la tururi ghidate și expoziții, la concerte, ateliere sau evenimente dedicate comunității. În paralel, conacul dezvoltă cu succes colaborări cu parteneri locali pentru a integra gastronomia, meșteșugurile și tururile tematice, promovând în același timp practici sustenabile, cât și producătorii locali.

Lista destinațiilor finaliste pentru fiecare din cele 11 categorii este disponibilă pe pagina Finaliștilor: https://www.destinatiaanului.ro/competitia/finalisti

Pentru a rămâne la curent cu ultimele noutăți din domeniul turistic și cultural din județul Timiș, ne puteți urmări pe paginile noastre de social media:

Facebook: @Visit Timiș

Facebook: @Banat – Regiune Gastronomică Europeană

Instagram: @visit.timis @tasteofbanat2028