Modificări importante! Devieri și linii suplimentare pentru transportul în comun, la Timişoara

La solicitarea STPT, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, a avizat devierea temporară a unor linii de tramvai și suplimentarea temporară a liniilor de autobus, ca urmare a restricțiilor de circulație din perioada 14.04 – 30.04.2026 în Piața Traian și pe strada Coriolan Brediceanu, după cum urmează:

Linia 1 tv

  • traseu tur Gara de Nord – Regele Carol I – Piața A. Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – strada Andrei Șaguna – strada Gheorghe Adam – Meteo – buclă Gara de Est

  • traseu retur: buclă Gara de Est – Meteo – strada Andrei Șaguna – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața A. Mocioni – Regele Carol I – Gara de Nord.

Linia 2 tv:

  • traseu tur: Shopping City – strada Ana Ipătescu – bulevardul Dâmbovița – strada Ion Barac – Regele Carol I – Piața A. Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – strada Andrei Șaguna – strada Gheorghe Adam – Meteo – buclă Gara de Est

  • traseu retur: buclă Gara de Est – Meteo – strada Andrei Șaguna – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața A. Mocioni – Regele Carol I – strada Ion Barac – bulevardul Dâmbovița – strada Ana Ipătescu – Shopping City.

Linia 4 tv:

  • traseu tur: buclă AEM – Calea Stan Vidrighin – Banatim – Piața Nicolae Bălcescu – strada Gh. Doja – Piața Sf. Maria – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – strada Andrei Șaguna – strada Gheorghe Adam – Meteo – buclă Gara de Est

  • traseu retur: buclă Gara de Est – Meteo – strada Andrei Șaguna – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piața Sf. Maria – strada Gh. Doja – Piața Nicolae Bălcescu – Banatim – Calea Stan Vidrighin – buclă AEM

Linia 7 tv:

  • traseu tur: bulevardul Dâmbovița – traseu normal (strada Aluniș – strada Drubeta – Piața Nicolae Bălcescu) – Piața Sf. Maria – bulevardul Regele Carol I – Gara de Nord

  • traseu retur: Gara de Nord – bulevardul Regele Carol I – Piața Sf. Maria – strada Gh. Doja – Piața Nicolae Bălcescu – traseu normal până la bulevardul Dâmbovița.

Menționăm că stațiile de pe traseele modificate 1, 2, 4 și 7 sunt stațiile de tramvai aflate pe trasee.

De asemenea, traseele pentru autobuz vor fi suplimentate, pentru a acoperi zonele descoperite din cauza devierilor liniilor de tramvai 1,2,4,7, după cum urmează:

Linia autobuz 4b:

  • traseu tur: Spitalul Militar – strada Gh. Lazăr – bulevardul Cetății – Calea Toraontalului – sens Giratoriu Calea Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu – Calea Torontalului (stație Liege)

  • stații tur: Piața 700(Spitalul Militar) – Piața Timișoara 700(A. Müller Guttenbrunn) – Bulevardul Circumvalațiunii (Gheorghe Lazăr) – Timiș – Cetății – Amforei – Matei Basarab – Torontalului – Miresei – Liege (Torontalului) – VOX – Grigore Alexandrescu – VOX – Liege (Torontalului).

  • traseu retur: Calea Torontalului (stație Liege) – Calea Torontalului – bulevardul Cetății – strada Gh. Lazăr – strada Paris – bulevardul Regele Mihai I – strada Sfântul Ioan – Spitalul Militar

  • stații retur: Liege (Torontalului) – Torontalului (Cetății) – Matei Basarab – Amforei – Cetății – Timiș – Circumvalațiunii – Piața Timișoara 700 (A. Müller Guttenbrunn) – Piața Timișoara 700 (Paris )– Piața 700 (Spitalul Militar)

Linia autobuz 5a:

  • traseu tur: Spitalul Militar – strada Gh. Lazăr – Calea Circumvalațiunii – Calea Bogdăneștilor – Ronaț

  • stații tur: Piața 700 (Spitalul Militar) – Piața Timișoara 700 (A. Müller Guttenbrunn) – bulevardul Circumvalațiunii (Gheorghe Lazăr) – Circumvalațiunii – Mendeleev – Balta Verde – Macilor – Alexandru Lăpușneanu – Grigore Alexandrescu – Madona – Taborului – Ronaț

  • traseu retur: Ronaț – Calea Bogdăneștilor – Calea Circumvalațiunii – strada Gh. Lazăr – strada Paris – bulevardul Regele Mihai I – strada Sfântul Ioan – Spitalul Militar

  • stații retur: Ronaț – Taborului – Madona – Grigore Alexandrescu – Alexandru Lăpușneanu – Macilor – Balta Verde – Mendeleev – Circumvalațiunii – Circumvalațiuni (Ghe. Lazăr) – Piața Timișoara 700 (Paris) – Piața Timișoara 700( Spitalul Militar)

Linia autobuz 23:

  • traseu tur: AEM – Calea Stan Vidrighin – strada Ștefan cel Mare – strada Johann Heinrich Pestalozzi – Splaiul Nistrului – Piața Badea Cârțan – strada Mihail Kogălniceanu – Gara de Est

  • stații tur: Gh. Domășneanu (Auchan) – Mecatim – Fabrica de Detergenți – Bătania – Banatim – Fabrica de Bere – J.L. Calderon – Badea Cârțan – Gara de Est

  • traseu retur: Gara de Est – strada Mihail Kogălniceanu – Piața Badea Cârțan – Splaiul Protopop Meleție Drăghici – strada Andrei Mocioni – Pod Decebal – Splaiul Nistrului – strada Johann Heinrich Pestalozzi – strada Ștefan cel Mare – Calea Stan Vidrighin – AEM

  • stații retur: Gara de Est – Badea Cârțan – J.L.Calderon – Fabrica de Bere – Banatim – Bătania – Fabrica de Detergenți – Mecatim – Gh. Domășneanu (AEM)

