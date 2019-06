Se bat văcarii între ei, pentru o mie de lei! Scandal din cauza vitelor la Giera

Problema animalelor continuă să provoace tensiuni în mediul rural. Situaţia de la Giera, bunăoară, a fost foarte aproape să degenerze şi să nască un conflict chiar fizic, după cum susţine unul dintre crescătorii de animale.

„Era să ne luăm la bătaie din cauza fântânii de unde se adapă vitele. Primăria i-a dat-o unui singur om, care nu ne lasă şi pe ceilalţi. pe seceta asta, mor vitele de sete. Unde le duc în mijocul pustietăţii? Primăria a zis că trebuie să forez eu fântână, dar nu e corect”, spune Constantin Gutulea, care se pânge că nu are de unde să le dea apă celor 60 de vite pe care le deţine.

Cum lucrurile părea să scape de sub control, am solicitat şi părerea primarului din Giera, Radu Vicol, care ne-a prezentat, însă, o cu totul altă versiune.

Conform primarului, Constantin Budulea este o fire conflictuală, care a generat mereu scandaluri, cu toate că nu avea dreptate, aşa cum se întâmplă şi în cazul de faţă: „El are numai pretenţii, dar când e vorba să se achite el de datoriile faţă de primărie şi comunitate, nu mai atât de activ. De-abia am scos de la el banii pe care trebuia să îi plătească. Am înţeles că are probleme cu banii, că trece şi printr-o perioadă mai proastă cu familia, dar nu putem noi să îi rezolvăm problema fântânii, pentru că nmici nu avem voie. El trebuie să facă o mimimă investiţie, de maximum 1.000 de lei şi să îşi tragă un furtun de polietilenă de la sursa de apă care există”.