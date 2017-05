Se-adună motoarele! Prima etapă a Campionatului Național se desfășoară sâmbăta viitoare în Timiş

Circuitul de motocross din Dealul Hezerişului, aparţinând clubului lugojean Moto Extrem, condus de Liviu Jigmond va găzduit sâmbătă, 13 mai, prima etapă din Campionatul Naţional Individual de Motocros, din ediţia 2017.

Sunt aşteptaţi la bara de start aproximativ 50 de piloţi cu vârste cuprinse între 7 ani şi peste 48 de ani.

Organizatorii au reconfigurat pista de concurs inaugurată în 2015, aducând mai multe îmbunătăţiri la elementele de tehnicitate cât şi la partea de vizionare pentru spectatori.

“Am reuşit să refacem circuitul care va avea cam aceeaşi lungime, precum cel iniţial, între 1,5 şi 1,7 km, pierzându-se doar vreo 200 de metri. Am dorit în primul rând să creştem confortul de urmărire a curselor de către spectatori şi pentru asta am mutat toate virajele şi trambulinele pe un singur versant. Apoi am îmbunătăţit condiţiile de arbitraj, securitatea pe pistă pe timpul concursului şi am asigurat o intervenţie mai rapidă şi mai eficientă în caz de accidentări pe circuit. Pentru oficiali şi arbitri am construit o cabină specială la bara de start”, a explicat Liviu Jigmond, coordonatorul clubului Moto Extrem din Lugoj, conform redesteptarea.ro.

Pe pistă vor concura 12 categorii de motoare, dintre care patru vor fi rezervate copiilor şi una juniorilor sub 18 ani. Piloţii de până în şapte ani vor rula la juniori I pe motoare de 50 cc, cei între 7 şi 9 ani la juniori II, tot pe 50 cc.

Copii cu vârsta între 10-11 ani vor alerga la clasa 65 cc, iar cei de 12-13 ani la clasa 85 cc.

Piloţii între 15 şi 18 ani se între la clasa MX2-juniori. Clasa rider-ilor profesionişti, seniori, curpinde categoriile MX2 cu motoare de 250 cc şi MX1 cu motoare de 450 de cc. Aceleaşi categorii le întâlnim şi la amatori.

Clasa veteranilor este împărţită în două: prima pentru concurenţii între 40 şi 47 de ani şi a doua pentru piloţii de peste 47 de ani.

La această etapă va participa pentru prima data şi o clasă de ATV-uri uşoare (quad-uri). Pentru întrecerile etapei inaugurale şi-au anunţat participarea cluburile Supercross Alexandria, CSM Bucureşti, Steaua Bucureşti, Adventure Ride Bucureşti, Smart Braşov, Lido Câmpina,Master Bike Cluj, Dementor Racing Codlea, Ditriders Ditrau, Csiki Enduro&Mx Harghita, BGS MotorSport, CSM Flacăra Moreni, Top Cross TCS Otopeni, Jitsu Zărneşti, Vectra Zărneşti, Lupo Racing Timişoara, Taifun Racing Timişoara. Clubul Moto Extrem Lugoj va trimite în concurs 12 piloţi, dintre care nouă legitimaţi. La clasa MX2-juniori va concura Robert Bota (16 ani), la clasa MX1 profesionişti intră în concurs Vlad Roşu, la veterani, până în 47 de ani, Gimapiero Borghetti, Andrea Lelli şi Ioviţă Marţian, la veterani peste 47 de ani, Solyom Szilard, la amatori, MX1 aleargă Valentin Ardelean, iar la copii Luca Ioviţa (6 ani) şi Liviu Jigmond (7 ani), la juniori II (50 cc) şi David Chivu (8 ani), la clasa 65 cc.

VEZI MAI MULTE AICI