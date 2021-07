Salve de tun, defilare cu torțe și concerte de Ziua Timișoarei

Deși Unirea Banatului cu România a fost proclamată pe 1 decembrie 1918 la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, preluarea de jure și de facto a administrației Banatului de către autoritățile românești s-a produs mult mai târziu.

Istoria României şi a acestui colţ de ţară consemnează intrarea trupelor române sub comanda colonelului Virgil Economu în Timişoara la data de 3 august 1919, dată la care Banatul a fost readus în graniţele României. Momentul istoric trăit de Banat şi implicit de Timişoara, la 3 august 1919, a căpătat o semnificaţie aparte în anul 1999, când, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217, a fost stabilită data de 3 august ca fiind Ziua Timișoarei.

Și în acest an vom sărbători Ziua Timișoarei prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atât în zona centrală, cât și în cartiere, în organizarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, ca proiect finanțat de către Primăria Timișoara. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzică pop-rock până la prelucrări folclorice și muzică clasică și se va completa armonios cu materiale educative despre oraș, cu ateliere și expoziții ce îi vor evidenția forța artistică. Ediția din acest an stă sub semnul declarării anului 2021 drept Anul Diasporei, expoziția „Călător între Viena și Timișoara” a artistului fotograf Călin Piescu urmând să deschidă, în 1 august, seria evenimentelor aniversare în spațiul expozițional recent reabilitat din incinta Casei de Cultură din Timișoara. Tot duminică, dar în Piața Libertății, va avea loc concertul pop-rock „Timișoreni on stage”, care va prilejui întâlnirea cu trupele timișorene Cargo, TM Groove și Beck Corlan.

Luni, 2 august, tot în Piața Libertății, începând cu ora 19, iubitorii muzicii populare se vor reîntâlni cu Ansamblul Timișul și soliștii Andreea Voica, Carmen Popovici-Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Petrică Miulescu-Irimică și Doriana Talpeș, dar și cu Cosmin Rafael Bălean Band, care, prin proiectul muzical inedit „Europa în Timișoara”, va prezenta prelucrări din folclorul statelor europene.

Marți, 3 august, pe lângă festivitățile oficiale ce se vor desfășura în Piața Unirii începând cu ora 10,30, va putea fi urmărit un amplu program artistic susținut de către Filarmonica Banatul și corul Voces Timisienses (ora 18, Piața Unirii), Opera Națională Română din Timișoara (ora 20, Piața libertății) și Zoli Toth, cu proiectul vocal-simfonic „Better Together” (ora 22, Piața Unirii).

În acest an activitățile se vor derula și în cartiere și vor consta din tururi ghidate, ateliere și materiale educative despre istoria cartierelor Timișoarei.

Pentru concertele „Timișoreni on stage” și „Better Together” accesul se va face pe baza biletelor cu titlu gratuit care se gasesc în format electronic pe www.iabilet.ro. Pentru toate celelalte evenimente, accesul se va face în limita locurilor disponibile.

În ambele situații, accesul este condiționat de respectarea măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii Covid 19 (purtarea obligatorie a măștii, prezentarea dovezii vaccinării sau a testării, conform normelor în vigoare, măsurarea temperaturii etc).

Reconstituire cu Asociația Eugeniu de Savoia

În 3 august 2021, Timișoara sărbătorește 102 ani de la intrarea în oraș a trupelor române aflate sub conducerea colonelului Virgil Economu, marcând astfel momentul în care în Banat s-a instaurat administrația românească. „Acum doi ani, la împlinirea centenarului, asociația noastră a organizat o amplă manifestare de sărbătorire a evenimentului istoric, alături de Primăria Timișoara și structuri aparținând MApN și ale MAI. Acum vom reconstitui momentul istoric, oferind timișorenilor posibilitatea de a admira soldați, subofițeri, ofițeri, generali și surori medicale echipați asa cum erau în Primul Război Mondial și așa cum au fost când au intrat în Timișoara. În fapt, dorim aducem un omagiu tuturor militarilor români care au luptat pentru țară, inclusiv surorilor medicale, cu trimitere simbolică la Regina Maria. Vom depune coroane de flori la bustul colonelului Virgil Economu și la Monumentul Eroilor Români din Parcul Central, apoi vom trece în formație prin Piețele Victoriei, Libertății și Unirii. Avem acum și un tun (replică) din cele folosite în lupte în Primul Război Mondial, cu care intenționăm să tragem o salvă în Piața Unirii. Programul nostru începe în data de 1 august la ora 19,30 și se încheie la 22,45 odată cu defilarea cu torțe. Având în vedere faptul că în spectacolele noastre vom reprezenta de acum și armata română, am luat măsura schimbării denumirii asociației din Eugeniu de Savoya în asociația pentru Reconstituiri Istorice Timișoara – procesul de schimbare aflându-se în derulare”, au anunțat reprezentanții organizației care îi va încânta pe timișoreni și pe turiști cu încă o reconstituire istorică.