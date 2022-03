”Să vină DNA!” Alin Nica solicită intervenția procurorilor în urma declarațiilor primarului Timișoarei despre Colterm

Alin Nica, președintele Consiliuui Județean Timș, a reacționat în urma declarațiilor primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care a spus că nu intenționează să cumpere certificate verzi pentru Colterm.

Iată declarația liderului CJT:

”Sunt foarte mirat de ultima declarație a primarului Fritz care spune, cu subiect și predicat, că nu are de gând să cumpere certificate verzi pentru Colterm. Sincer, nu credeam că un om învestit cu încredere de cetățeni poate să spună așa ceva, să arate atâta desconsiderare față de lege, pentru că nu e un moft, ci o prevedere legală foarte clară. Eu sunt siderat când aud astfel de declarații.

Ce exemplu dă cu astfel de declarații, un astfel de primar cetățenilor, care ar putea astfel să nu mai plătească impozite. Dacă primarul alege să nu respecte legea, de ce să o respecte ei? Câtă încredere poate să insufle furnizorilor Colterm ca să mai încheie contracte cu Colterm, știind că primarul nu respectă legea? De ce ar respecta Colterm prevederile contractului și să își țină angajamentele față de furnizori?

Este total deplasată această luare de poziție din partea primarului. Acum înțeleg de ce ne-am ales cu amenda record de anul trecut și ne pregătim să luăm o nouă amendă dacă aceste certificate nu vor fi luate, îngropând această societate de termoficare și condamnând populația Timișoarei la încă o iarnă în frig, la încă o iarnă în care școlile, grădinițele, spitalele din Timișoara să rămână în frig și să fie închise din această cauză. Primăria nu se poate prevala de faptul că nu ea trebuie să cumpere certificatele verzi, ci Colterm, pentru că este acționar unic și ar trebui să asigure banii care ajută la funcționarea acestui serviciu public de termoficare.

Primăria este acționarul unic la Colterm și are pricipala responsabilitate ca prin subvenții să asigure funcționarea acestui serviciu public pentru oameni. Să aloce prin buget bani, așa cum s-a întâmplat cu toate administrațiile liberale, să aloce bani pentru susținerea Colterm, să achiziționeze aceste certificate verzi. Am solicitat primarului și primăriei să vină cu o soluție pe termen lung, de scoatere din siuația actuală de criză în care se găsește Colterm. Nici până acum nu am văzut acest răspuns”.

Alin Nica speră ca situația de la Colterm să nu se repete și la STPT:

”Sper că nu are această inițiativă și cu STPT, că am înțeles că dorește să schimbe Consiliul de Administrație, să înlocuiască actualul CA cu aceeași haită de useriști incompetenți pe care i-a pus la Colterm. Când spun useristi, iată-l pe Amza, președintele USR Giroc, care e acolo să ne arate cât de bine rezolvă problema încălzirii în Timișoara, care a eșuat lamentabil.

Mă întreb ce va face cu Girocul, dacă le propune același management defectuos. Sper săp le dea Dumnezeu gândul cel bun celor de la USR și domnului primar Fritz și să renunțe la această aberație de schimbare a Consiliului de Administratie, mai ales că acesta mai are mandat până în septembrie. Nu știu de ce această graba a domnului Fritz.

Din păcate am crezut că acești oameni sunt doar lipsiți de experientă administrativă și se vor pune la punct în câteva luni, dar au trecut aproape doi ani și lucrurile merg din rău în mai rău. Am rămas la ‘greaua moștenire’ ca nivel discursiv din partea USR, dublată de o impertinență și o infatuare cum rar mi-a fost dat să văd.

Ce surprize ne mai rezerva? După ce a pus pe butuci Colterm-ul, vrea să pună pe butuci și Societatea de Transport Public, care ar avea perspective de dezvoltare mult mai largi, inclusiv la nivel județean”.