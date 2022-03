”Administrația Fritz minte cu nerușinare ca să-și acopere incompetența!” Fostul director al STPT demontează prin cifre susținerile primarului Timișoarei

Declarațiile recente ale lui Dominic Fritz privind situația de la Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) au fost contrazise de fostul director general al societății, Nicolae Bitea. Într-un comunicat de presă, acesta prezintă cifre și date concrete privind adevărata stare de fapt de la STPT.

Iată comunicatul:

”Am urmărit declarațiile primarului Dominic Fritz referitoare la situația de la STPT, precum și așa-zisele justificări aduse pentru a motiva solicitarea de demitere a Consiliului de Administrație al acestei societăți. Întrucât am fost director general al STPT în perioada la care se referă primarul Timișoarei, trebuie să fac anumite precizări, pentru că timișorenii au dreptul să cunoască situația reală, bazată pe fapte care se pot oricând verifica și nu total distorsionat, așa cum încearcă administrația Fritz să facă.

Pentru a înlătura din start orice speculații, mă voi referi strict la aspecte concrete, cu cifre și date verificabile, care figurează în evidențele societății și prin care se poate demonstra chiar și la ora 3 noaptea (ca să-l citez chiar pe primarul municipiului) că administrația Fritz minte de îngheață apele ca să-și acopere propria incompetență!

Astfel, spune domnul primar că în ultimii trei ani au fost angajate peste 200 de persoane, la birouri, nu ca șoferi sau vatmani, cu intenția evidentă de a-și atrage un capital de imagine. Numai că cifrele îl contrazic total și spun cu totul altceva: în 2018, când am devenit director, am găsit 139 de persoane la TESA și am lăsat doar 111 în 2021, când am plecat, deci cu 28 mai puține, nu cu 200 mai multe cum minte domnul primar. Se poate verifica în programul Revisal, concret, pe cifre, nu pe vorbe aruncate pentru capital politic.

Mai spune Dominic Fritz că nu s-au angajat șoferi și vatmani. Este o altă minciună sfruntată, pentru că datele din scriptele societății arată cu totul altceva: am găsit 265 de astfel de angajați (șoferi și vatmani) în 2018 și am lăsat 383 în 2021, deci cu 118 mai mulți. Rezultă, așadar, o creștere de aproape 50 la sută. Și asta se putea verifica, domnule primar, dacă ați fi fost interesat de binele timișorenilor și nu doar de propria dumneavoastră imagine!

De asemenea, când am venit în funcția de director erau 115 unități în trasee (autobuze, troleibuze, tramvaie). După trei ani, când am plecat, numărul acestora ajunsese la 168. La fel, se poate proba, pentru că sunt date certe, cum tot atât de reale sunt și alte proiecte pe care, împreună cu angajații din STPT, am reușit să le pun în aplicare în cei trei ani cât am fost director: introducerea transportului școlar, a celui pentru persoane cu dizabilități, deplasarea cu trotinetele sau pornirea transportului naval.

O să mă refer și la datoriile comerciale, pentru că, de asemenea, și aici vorbim de date care rămân în evidențe: când am plecat, în 2021, mai erau doar 12 milioane de lei (scadente) și 17 milioane de lei (în total). Acum, au ajuns deja la 22 de milioane de lei, iarăși, un lucru verificabil. Totodată, când am venit ca director, datoria la ANAF era de 72 de milioane de lei și am coborât-o până la 22 de milioane de lei (o diminuare cu aproximativ 75 la sută), până a venit pandemia.

Lucrurile s-au înrăutățit după ce SMTT nu a mai recunoscut facturi în valoare de 61 de milioane de lei, pe care potrivit contractului ar fi trebuit să le achite. A fost efectiv, un act de sabotaj la adresa mea și a STPT din partea SMTT, care îl avea ca președinte al consiliului director și al adunării generale a acționarilor pe… Ruben Lațcău, viceprimarul USR! Se poate proba și asta, fiind chiar un proces în instanță.

Cu aceeași degajare mai spune domnul primar că vremea sinecurilor politice a trecut și că e momentul să avem companii eficiente în Timișoara. Mă frapează lejeritatea cu care vorbește tocmai Domnia sa de sinecuri politice, când mai toate structurile din subordinea sa au fost împânzite de membri USR. Și astea se pot ușor verifica.

Nu le mai amintesc, pentru că presa a prezentat pe larg toate aceste ”coincidențe” și mă opresc dar la secțiunea de transport, mai exact la SMTT, unde în noiembrie a fost angajat un tânăr de la USR care a ajuns în câteva luni director! La fel de mult mă șochează cum poate conducerea primăriei să aducă vorba de companii eficiente, când avem exemplul clar al dezastrului de la Colterm, gestionat execrabil de actuala administrație a Timișoarei. Și acolo se pot proba deciziile păguboase care îi afectează pe timișoreni. Tot prin cifre, la facturi, din păcate!

Am nădejdea că timișorenii nu vor mai intra în acest joc de imagine al primarului și vor verifica atent toate informațiile lansate dinspre primărie, făcute doar ca un exercițiu de imagine. Sper din toată inima ca la STPT să nu se ajungă într-o situație similară cu cea de la Colterm, cu toate că actualele demersuri ale administrației Fritz conduc spre un eșec asemănător cu cel de la compania de termoficare”.