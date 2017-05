Protest împotriva primăriei, desfăşurat la… Prefectura Timiş. Câţiva timişoreni îşi revendică pământul

Câteva persoane vor protesta, astăzi, în faţa Prefecturii Timiş, împotriva edililor locali. Uniţi într-o asociaţie, şase persoane îşi cer dreptul la pământ încă din 2001, în baza Legii 10. De atunci până în prezent au întâmpinat nenumărate obstacole în punerea în posesie cu terenurile pe care le revendică şi pentru care au sentinţe judecătoreşti.

Aflaţi în audienţă la primar, în 2012, membrilor asociţiei li s-a comunicat că pe terenul pentru care îl revendică, din păşunea Mehala (zona Ovidiu Balea), există o hotărâre de consiliu local care prevede construirea unor case pentru tineri. Oamenii au cerut, atunci, să li se ofere drepturile lângă terenurile deja „amanetate”.

Cererea li s-a aprobat, însă au întâmpinat ulterior dificultăţi cu suprafaţa terenului, care nu ma era aceeaşi cu cea din acte. În timp, în zonă s-au efectuat lucrări pentru calea ferată, s-au amplasat stâlpi de înaltă tensiune, iar suprafaţa de teren care putea fi folosită nu mai avea aceleaşi dimensiuni. În fine, oamenii au lat-o de la început, au umblat cu anii pe la instituţii şi au obţinut actele necesare. Era însă nevoie şi de o hotărâre de consiliu local pentru rectificarea suprafeţei. De atunci lucrurile au stagnat, iar oamenii au… îmbătrânit.

„Pentru nepoţii mei mă lupt. Una dintre nepoatele mele are 17 ani, s-a născut în 2000, cu puţin înainte de a începe aceste demersuri. Mai am un nepot în clasa a IV-a, iar altul într-a VI-a. Vreau ceea ce-mi aparţine, însă am ajuns la un moment în care nu mai există altă soluţie decât protestul, poate aşa ne aude cineva.

La primar nu am reuşit să intru în audienţă din 2012. I-am trimis faxuri şi am încercat să-l abordez şi pe Facebook, pentru că am auzit că aşa-i place să comunice, însă nimic. Facem acest protest în faţa Prefecturii Timiş. Noi am cerut autorizaţie pentru intrarea principală din primărie, însă ne-au aprobat să protestăm în altă parte. Dacă nu se rezolvă nimic, voi intra în greva foamei”, spune Aurel Gruin, un reprezentant al acestei asociaţii.

Au trecut 16 ani de când oamenii au început să se zbată pentru intrarea în posesia terenurilor, în baza Legii 10/2001. În tot acest timp, cei şase, grupaţi în „minicolectiv”, cum glumeşte Aurel Gruin, au văzut cum zona Ovidiu Balea se dezvoltă, cum terenurile sunt atribuite tinerilor (unii dintre ei din cadrul primăriei) pentru construirea de locuinţe. Nu-i bai, este foarte bine acest lucru, însă este inadmisibil ca oamenii să stea cu sentinţa-n mână de ani mulţi (în cazul lui Aurel Gruin, din 2011), fără să fie puşi în posesia terenurilor.

„Mi-s datori cu două perechi de pantofi şi una de ochelari. I-am spus odată viceprimarului Traian Stoia acest lucru, când am fost la el în audienţă, pe vremea când era în funcţie. Atât am bătut drumurile între diverse instituţii şi primărie…”, afirmă Gruin.