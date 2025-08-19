”Primarul Timișoarei vine în oraș două-trei zile și se filmează mai multe reel-uri, distribuie etapizat în perioada următoare, nu înseamnă că se află la muncă”

Încă din 2024, de când făcea dese deplasări la București pentru a susține candidatura Elenei Lasconi la președinție, apoi pentru negocierea coaliției guvernamentale, apoi în 2025, pentru campania lui Nicușor Dan, foarte mulți timișoreni au întrebat pe rețelele de socializare cum poate lipsi perioade de timp atât de lungi Dominic Fritz din Primăria Timișoara.

Pe rețelele de socializare dar și pe stradă, oamenii au început să spună, mai în glumă, mai în serios, că primarul USR al Timișoarei s-a mutat la București și nu se mai ocupă deloc de problemele orașului în care a fost votat pentru a doua oară primar. La ședințe dar și la delegații sau vizite în teren, locul său a fost luat de viceprimarii supuși ai președintelui USR, Ruben Lațcău și Paula Romocean.

Acum, consilierul local Roxana Iliescu prezintă “zidul de piatră și tăcere” de care se lovește orice timișorean îndreptățit să știe câte zile a fost pontat la lucru, la Primăria Timișoara, edilul USR, în perioada 2024 – 2025, mai ales dacă cererea vine din partea unui consilier local.

Vă amintim că membrii CL Timișoara sunt cei care aprobă prin vot, formal ce e drept, raportul deplasărilor tuturor membrilor din executivul primăriei și ale consilierilor locali, dacă aceste cheltuieli s-au făcut din bani publici și, ideal, în interes de serviciu.

“Prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, ținută la secret!

Te interesează prezența primarului Dominic Fritz la locul de muncă, spre exemplu, in intervalul ianuarie- iulie 2025?! Ghinion, nu este informație de interes public!

În virtutea faptului că există un interes real și legitim al multor timișoreni referitor la exercitarea funcției de primar de către DF, tradus în timpul efectiv, cel puțin teoretic, pe care îl alocă primarul problemelor orașului nostru, am avut îndrăzneala să formulez o Cerere primăriei Timișoara în acest sens.

Astfel, am solicitat să mi se comunice următoarele, raportat la intervalul 01.01.2025-18.07.2025:

1)Interval si numărul de zile de concediu de odihnă;

2)Interval si numărul de zile de odihnă fără plată;

3)Interval si numărul de deplasări interne;

4)Interval si numărul de deplasări externe.

Foarte pe scurt, NU am primit răspuns la niciunul din punctele de mai sus.

În locul unui exercițiu de transparență ce ține până la urmă de activitatea propriu-zisă a primarului, m-am trezit cu o polologhie care justifică refuzul de transmitere a informațiilor solicitate.

Așadar, cu privire la deplasările externe pentru exercitarea unor atribuții stabilite de lege, căutați pe site-ul primăriei rapoartele, iar pentru cele efectuate in alte scopuri, hai pa, nu-i treaba noastră.

Pentru deplasările interne, iar am îndrăznit prea mult si mi se comunică răspicat că între Consiliu Local si Primar nu există raporturi de subordonare (?!).

Referitor la concediu de odihnă precum si alte tipuri de concediu, aflați că în interpretarea reprezentanților PMT, acestea nu sunt informații de interes public si mai mult decât atât, interferează cu datele cu caracter personal.

Acum, în ciuda faptului că nu avem o reprezentare clară a zilelor bifate de primar la locul de muncă, din păcate pentru Dominic, realitatea NU poate fi ascunsă in spatele unui răspuns mai mult sau mai puțin motivat pe temeiuri legale incidente. Dincolo de o interpretare a normelor legale care își au aplicabilitate în speță de față, rămâne dimensiunea MORALĂ.

Și mai rămâne ceva: realitatea! Realitatea faptului că de când si-a preluat noul mandat, pe primarul Fritz îl vezi mai des prin București.

Mai des în conferințe de presă ținute la sediul USR din București decât la conferințe de presă ținute la sediul primăriei Timișoara. Mai des în studiouri TV din București, la sediul USR, decât la sediul primăriei sau pe teren în Timișoara, preocupat de bunul mers al lucrurilor din orașul nostru.

PS Faptul că primarul Timișoarei vine în oraș două-trei zile și filmează mai multe reeluri, distribuite etapizat în perioada următoare, nu înseamnă că se află la muncă.

De altfel, în ultimele 10 zile, comunicatele primăriei au venit toate cu declarații ale lui Dominic Fritz, în condițiile în care acesta este oficial în concediu de odihnă”, a relatat consilierul local Roxana Iliescu, într-o postare pe Facebook, marți, 19 august 2025.

Pe 12 decembrie 2024, jurnaliștii de la Ziua de Vest au făcut dezvăluiri cel puțin interesante despre deplasările în scopuri politice, de partid ale primarului Fritz. De asemenea, ei au devoalat și care este agenția prin care au fost cumpărate biletele de avion ale primarului, pentru cursa Timișoara – Otopeni de la începutul lui decembrie 2024.

Acesta și-a anunțat public două deplasări, pe 24 noiembrie și pe 1 decembrie seara, când a postat două fotografii lângă o aeronavă Tarom și una în avion, alături de Cătălin Drulă, cu mesajele “În drum spre Elena” și “Azi în Timișoara… diseară în București!”.

Cei doi au plecat spre București pentru a o susține pe Elena Lasconi, candidata USR la primul tur al scrutinului pentru funcția de președinte al țării.

Ulterior, în cursul următoarelor zile, Fritz a postat live-uri, filmulețe și fotografii din sediul de campanie al USR din București.

La Primăria Timișoara a apărut întrebarea legitimă: unde este primarul? Nimeni nu a putut confirma dacă acesta este în concediu de odihnă sau concediu fără plată sau a plecat pur și simplu din timpul serviciului.

Acesta a lipsit și de la activități care solicitau prezența sa fizică, conform legii, cum a fost dezbaterea publică de marți, 10 decembrie 2024, de la primărie, referitoare la stabilirea taxelor și impozitelor locale pe 2025, proiect al cărui inițiator este Dominic Fritz.

Inclusiv pe contul oficial de Facebook al USR România, cât și în fotografiile publicate de mass media, la masa negocierilor, alături de liderii principalelor partide, Dominic Fritz apare doar cu jumătate de față sau total acoperit, în dreapta Elenei Lasconi.

Totuși au rămas două imagini în care acesta se vede clar alături de liderii viitoarei coaliții, la o poză de grup, în picioare, pe site-il EurActiv (Încep negocierile pentru formarea noului Guvern de la București | EurActiv) din data de 9 decembrie 2024 și într-o poză pe site-ul Europei Libere, care este marcată ca aparținând contului de Facebook USR (Analiză | Marile probleme de pe masa coaliției pro-europene. Care va fi propunerea de premier? Cine candidează la Președinție?), la un articol din data de 11 decembrie 2024, unde el se află la o masă mare, împreună cu Lasconi și cu liderii celorlalte partide din viitoare coaliție: PSD, PNL, UDMR.

Fotografia de la masa negocierilor spune multe: Fritz este așezat la dreapta Elenei Lasconi, iar din imagine lipsesc Cătălin Drulă sau alți membri din conducerea USR.

Pe data de 6 decembrie 2024, Dominic Fritz a postat o fotografie, în cabinetul său din Primăria Timișoara, alături de fiica sa, așezată pe birou, fotografiată din spate pentru a-i proteja identitatea.

Însă în zilele următoare, inclusiv pe 11 decembrie el apare din nou la București, în fotografiile menționate mai sus.

Fritz, ca și multe entități ale statului cumpără servicii de la o firmă cu acționariat 100 % elvețian

Ceea ce se știe este că biletele de avion ale primarului neamț al Timișoarei le achiziționează agenția de servicii de turism Happy Tour, cu sediul în București, care funcționează în baza licenței de turism nr. 1400/11.03.2019 și a brevetului de turism 16460/21.04.2010 deținut de cetățeanul spaniol Carlos Roca Javier Garcia del Valle, brevet semnat de ministresa turismului de la acea vreme , Elena Udrea.

Happy Tours SRL, agenția care a achiziționat bilete de avion pentru pasagerul Dominic Fritz pe ruta Timișoara-București, are 3 administratori: Javier Garcia Del Valle Carlos Roca, cetățean spaniol și doi români, Radu Gogoașă și Marcel Arseanu. Unic beneficiar al firmei este tot spaniolul Javier Garcia Del Valle Carlos Roca. Interesant este că unicul asociat al firmei este DOKIA INVEST AG.

Aceasta este o companie din Elveția. Conform datelor publice, “Dokia Invest AG este o societate limitată cu sediul în Zug, cantonul Zug, înființată în 1985 de către Olivier Cavadini (Membru al consiliului de administrație), Alexandru Busila (Director), Ionut-Andrei Constantin (Director), Cristian Filimon (Director), Andra-Ioana Georgescu (Director), și Bogdan-Adrian Nicoara (Director).

Numărul său de identificare UID este CHE-100.440.598. Este activă în „alte activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii n.c.a.”.

În prezent, persoanele care dețin roluri de decizie sunt Andra-Ioana Georgescu (Președinte), Olivier Cavadini (Membru al consiliului de administrație) și Javier Garcia Del Valle Carlos Roca (Membru al consiliului de administrație).”

Mai trebuie spus că Happy Tour este câștigătoarea a sute de licitații și achiziții directe, având printre clienți Universitatea Dunărea de Jos, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE, U.M.0149F (indicativul SPP – Serviciul de Protecție și Pază), COMPANIA NATIONALA “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA, Camera Deputaților, Ministerul Sănătății, Societatea Natională NUCLEARELECTRICA S.A..

Toate aceste entități au achiziționat servicii de transport aerian și unele și servicii de cazare.

Alți clienți sunt DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIE INTERNA, DNA, ANSVSA, Academia de Științe Agricole, Avocatul Poporului, institute de cercetare de stat, Garda de Coasta, Inspectoratul de Frontiera Timișoara, primării, muzee și Institutul Național al Magistraturii și câteva unități militare, printre care UM 0333 (IGSU), UM 02523 care se ocupă de achiziții, proiectare și construcții militare, fiind una dintre unitățile de bază în relația cu operațiunile bazelor MApN dar și ale NATO în România.

În anul 2023, Happy Tour, deținută de compania Dokia Invest AG, al cărei unic acționar e Javier Garcia del Valle, a raportat o cifră de afaceri cumulată la nivel de grup (România, Bulgaria și Turcia) de 214 milioane de lei, iar estimările pentru 2023 arată o creștere de 2 cifre procentuale.

Cifra de afaceri la nivel de România a fost de 168,7 milioane de lei, iar capitalul social a fost crescut la aproape 8 milioane de lei, acest lucru poziționând Happy Tour ca agenția de turism cu unul dintre cele mai mari capitaluri sociale subscrise.

Cu alte cuvinte, prin această agenție de turism, care are oferte și pentru public dar și oferte corporate se plimbă cu avionul șefi de instituții, înalți demnitari ai statului român, funcționari, primari și dacă e vorba de SPP, este foarte posibil ca prin subînchiriearea de avion cu echipaj (wet lease) de la companii aeriene cum este și Țiriac Air, să se deplaseze chiar și șeful statului.

Aceasta, apropo de desecretizarea documentelor privind cheltuielile și deplasările fostului președinte al României, Klaus Iohannis.