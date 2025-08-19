Studenți din Timișoara și din toată țara, a treia zi pe străzi: protest inedit în Vama Nădlac (foto/video)

Studenți din Timișoara și din toată țara, a treia zi pe străzi: protest inedit în Vama Nădlac

Peste două sute de studenți, de la organizații din mai multe universități din țară, au protestat, pentru a treia zi consecutiv, în Piața Operei din Timișoara, marți, 19 august 2025.

Aceștia s-au strâns în piața centrală între orele 14 și 15, un interval lung pentru a se sincroniza cu delegațiile organizațiilor și asociațiilor studențești venite la Timișoara de la universități din București, Cluj, Craiova, Arad, București.

Evident, organizatori principali au fost cei de la OSU Timișoara și de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Timp de 15 minute au scandat “Jos cu mâna de pe burse, nu tăiați din burse”, “Vrem dreptate, nu rușine, bursa nu se taie mâine” dar au transmis și un mesaj guvernanților de la București prin care cer să nu fie tăiate bursele dar și alte facilități fiscale de care au nevoie tinerii aflați încă la studii, cu costuri mari și în fața unui viitor profesional incert.

Ineditul protestului de marți a constat în demonstrația că studenții români sunt dispuși să meargă să studieze în străinătate, dacă Ministerul Educației și Guvernul României nu le oferă condiții decente minime de studiu și viață.

Astfel, în parcarea Modex i-au așteptat patru autocare, care au plecat în jurul orei 15 și 15 minute spre trecerea de frontieră dintre România și Ungaria, din Vama Nădlac.

Aici, cei 200 de studenți au trecut, demonstrativ, granița în Ungaria și apoi au revenit pe pământ românesc. Gestul se vrea un mesaj clar că studenții dispun de resurse și mobilitate de studia în alte țări, deși în mesajele lor au subliniat că principala dorință este să rămână și să studieze în universitățile din România.

Spiritele au fost încinse și mai mult chiar de către ministrul Educației, Daniel David. Prezent la Timișoara, tot marți.

Acesta a declarat că studenții nu ar trebui să pună atâta presiune pe minister, deoarece nu sunt bani și că mai bine si-ar căuta locuri de muncă cu jumătate de normă (“job-uri part time”) și că marile orașe ar putea susține din bugetele locale măcar o parte din contravaloarea burselor și a altor facilități acordate studenților.

O declarație cel puțin neinspirată în actualul context volatil din mediul studențesc.