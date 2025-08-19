Poli Timișoara – CS Dinamo București, în play-off-ul Cupei României. Ce a declarat Dan Alexa

În play-off- ul Cupei României la fotbal , Politehnica Timi șoara va primi replica divizionarei secunde CS Dinamo Bucure ș ti .

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30.

Excepție vor face meciurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior de FRF, a transmis Politehnica Timișoara.

„E o echipă de nivel de Liga 2, o echipă bine antrenată de Florin Bratu, îl cunosc bine. Nu e un meci usor. Dar ar fi bine să jucăm și acasă și în perspectiva faptului că noi în trei-patru zile (n.r. după meci) vom începe campionatul și va fi un meci spectaculos așa.

Acolo sunt două Dinamo, nu vreau să comentez prea mult. Pentru suporteri cred că va fi și rivalitate, dar pentru mine ca antrenor nu va fi un meci ușor, va fi un meci complicat, dar ne dorim să intrăm în grupe. Deși ne va fi greu partea asta de campionat, dar îmi doresc calificarea. Pentru suporteri, pentru oraș, e bine să intrăm în grupe, deși sportiv cred că ar fi destul de greu campionat-Cupă, dar nu contează.

Dacă jucăm acasă e un mare avantaj”, a spus Dan Alexa, antrenorul Politehnicii Timișoara, cu referire la duelul din play-off.