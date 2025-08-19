Avarie importantă la Colterm. Abonaţii de pe zeci de străzi rămân fără apă caldă

Colterm a anunțat că, în data de 20.08.2025, între orele 08:00 și 18:00, va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum la punctele termice: PT 27, PT 28, PT 29, PT 32, PT 33, PT 35, PT 36, PT 37, PT 38, PT 38A, PT 38B, PT 39, PT 40 și PT 41, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Zone afectate: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicției, Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Bălții, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap Petru și Pavel, C-tin cel Mare, Martir C-tin Zăbulică, Luminița, Botoc,

Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir A. Choroși, C-tin Rădulescu Motru, Divizia 9 Cavalerie, Olanda, Ialomița, Gheorghe Leahu, Pomiculturii, Holdelor, A. Ciupe, Lucian Georgevici, F. Liebhard, C. Davila, Galvani, arh. I. Mincu, Verde, Petre Olariu, Academician P. P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Boemia, Răsăritului, Gheorghe Ostrogovich, Dr. Valeriu Alaci, Speranței, Aradului, Liniștei, Mart. Ion Miron, Mart. Dan Cărpin, Aleea Scurtă, Orșova, Carei, Călan, Dej, Liege,

Cugir, Felix, Torontalului. Total branșamente afectate: 372.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă. Ne pare rău pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Colterm.