Curățenie în spațiile verzi dintre blocurile din Circumvalațiunii și Odobescu

Continuă programul prin care spațiile verzi dintre blocuri, adesea neglijate, sunt transformate în locuri sigure și curate pentru comunitate, anunță Primăria Timișoara.

Echipele municipalității intervin, în această perioadă, în zonele Circumvalațiunii și Odobescu, unde ridică deșeurile, elimină gardurile vechi și improvizate, toaletează arborii, îngrijesc gardurile vii și cosesc iarba. Scopul este ca timișorenii să aibă în jurul blocului locuri curate și primitoare, unde pot sta, socializa și petrece timp în aer liber.

Zonele în care se desfășoară intervențiile în această perioadă sunt Circumvalațiunii (străzile Pavel Rotariu, Gheorghe Cucu, Dinu Lipatti și Intrarea Zenit) și Odobescu (străzile Alexandru Odobescu, Romulus și zonele adiacente).

De la începutul anului, Primăria Timișoara a intervenit în mai multe zone din cartierele Tipografilor (străzile Vasile Lucaciu – Popa Șapcă – liniile CFR), Circumvalațiunii (zona adiacentă străzii Gheorghe Lazăr), Calea Martirilor (zona adiacentă străzii Martir Marius Ciopec) și Calea Șagului (zona cuprinsă între străzile Musicescu Gavril, Hebe și Iris).

”Municipalitatea invită locuitorii să se alăture acestui efort, pentru că doar împreună putem păstra cartierele curate”, transmite Primăria Timișoara.