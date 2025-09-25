Primarul Fritz a dispus demolarea a două localuri din Complexul Studenţesc

Administraţie
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Mai multe construcții ilegale, ridicate fără autorizație pe spațiul pietonal și chiar pe carosabil, sunt desființate în Complexul Studențesc prin dispoziția primarului Dominic Fritz, a comunicat municipalitatea.

Este vorba despre două unități alimentare de pe strada Barbu Iscovescu, care „s-au extins abuziv și au ocupat ilegal o suprafață de aproximativ 300 de mp pe terenul aflat în proprietate publică.

Într-unul dintre cazuri, proprietarul s-a conformat și a început eliberarea terenului. În celălalt, Primăria Municipiului Timișoara a intervenit direct, iar costurile lucrărilor de demolare vor fi recuperate de la contravenienți.

Intervențiile din această zonă nu se limitează doar la desființarea construcțiilor ilegale. În cvartalul de blocuri din jur, au fost redeschise accese către spațiile comune, anterior blocate de porți montate ilegal, iar municipalitatea pregătește reamenajarea trotuarelor și a zonelor verzi”, a transmis Primăria Timişoara.

