Primăria Timișoara înființează „Atelierul de Proiectare” pentru reducerea costurilor și accelerarea investițiilor

Pentru a diminua cheltuielile și pentru a demara mai rapid proiectele de investiții în cartiere, școli, spitale și spații publice, municipalitatea propune înființarea societății Atelierul de Proiectare Timișoara S.R.L., transmite Primăria Timișoara.

În prezent, derularea unor investiții publice este întârziată de durata mare a procedurilor de achiziție pentru servicii de proiectare, iar noua companie cu asociat unic Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, va putea elabora proiecte de arhitectură și urbanism mai repede și la costuri semnificativ mai mici.

Doar în acest an, Primăria Municipiului Timișoara a bugetat peste 16 milioane de lei pentru documentații și proiectare aferente investițiilor publice, excluzând infrastructura rutieră și edilitară.

Printr-o companie proprie, suma ar scădea cu aproximativ 30 – 40 la sută. Economiile rezultate vor fi direcționate către investiții care îmbunătățesc viața de zi cu zi a timișorenilor.

CITEȘTE ȘI: Educatoarea din Timișoara de la grădinița privată unde un copil a murit înecat a fost arestată

Atelierul de Proiectare Timișoara S.R.L. va putea elabora documentații pentru reabilitarea clădirilor, construcții noi, intervenții asupra imobilelor de patrimoniu sau pentru creșterea eficienței energetice. Totodată, va realiza PUZ-uri și PUD-uri, va oferi asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor, va asigura dirigenția și urmărirea de șantier și va contribui la designul urban, prin amenajarea spațiilor publice.

Această inițiativă se înscrie în pachetul mai larg de reforme care prevede reducerea numărului de posturi și diminuarea cheltuielilor de personal, fără a afecta calitatea serviciilor oferite timișorenilor. Măsura va aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local.

Pachetul mai include reducerea cu 10% a plafonului maxim pentru sporurile acordate pentru proiecte europene, acordarea indemnizației de hrană în funcție de nivelul salariului net, precum și desființarea unor structuri care nu au avut rezultate, cum este cazul Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive (CERC).

Proiectul de hotărâre privind înființarea companiei poate fi consultat la adresa: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/f7f24772-96c8-4d19-8937-7be842f8dcbb