Prezentare de gală pentru ACS Poli Timişoara

ACS Poli Timişoara şi-a prezentat, vineri, jucătorii cu care va aborda stagiunea fotbalistică 2017-2018. Au urcat pe scena amplasată la Iulius Mall următorii componenţi ai lotului grupării alb-violete:

Straton, Curileac, Smaranda, Creţu, Haruţ, Străuţ, Motreanu, Şeroni, Melinte, Bocşan, Covalschi, Ţigănaşu, Ciucur, Soljici, Munteanu, Artean, Vaşvari, Bârnoi, Doman, Mailat, Velcotă, Bianconi, Bud, Drăghici, Cânu şi Croitoru. Ultimii doi sunt principalele opţiuni la statutul de căpitan. A lipsit Henrique, care şi în această vară întârzie la pregătiri.

Cu această ocazie au fost prezentate şi echipamentele pe care le vor putea elevii lui Ionuţ Popa în sezonul următor. Tehnicianul polist a vorbit la finalul evenimentului despre startul de campionat, care o găseşte pe ACS Poli pe terenul sintetic al Concordiei Chiajna, partida fiind programată sâmbăta viitoare, de la ora 18,30.

Tototdată, Popa şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la perioada scurtă de pregătire şi a mărturisit că se aşteaptă la rezultate „întâmplătoare” în primele patru-cinci etape.

„Sunt nemulţumit din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că nu am avut o perioadă lungă de pregătire, apoi pentru că am fost echipa cu cea mai scurtă pauză şi care a jucat cel mai mult fotbal şi totuşi am fost programaţi să jucăm primii, pe o căldură sufocantă şi pe un teren dificil. Nu am înţeles de ce nu putem juca la ora 20,30…

Sunt multe lucruri care mă nemulţumesc, dar cel mai mult mă deranjează faptul că echipa este la un nivel de pregătire aflat undeva la 50-60 la sută, iar asta se datorează celor două aspecte pe care le-am menţionat.

Primul joc este la voia întâmplării, apoi jucăm cu Steaua acasă şi urmează să mergem la fosta campioană a României. De abia din etapa a patra sper să ne aşezăm bine şi să obţinem rezultatele pe care ni le dorim.

Aş fi avut nevoie de două-trei săptămâni în plus pentru meciuri de verificare, să pot să-i integrez pe jucătorii nou-veniţi, a căror valoare individuală nu poate fi contestată. Nu pot să-i folosesc pe toţi titulari din primele etape, aş da totul peste cap. Aş fi avut nevoie de mai mult timp pentru a omogeniza echipa. În primele patru-cinci etape rezultatele vor fi întâmplătoare.

Eu nu-i înţeleg pe jurişti, dacă nici ministrul nu are cuvânt în această ţară… Legea mi se pare a fi foarte clară, ministrul a spus că nu sunt norme de aplicare şi că trebuie făcut un contract de asociere sportivă. Lucrurile sunt foarte clare, nu înţeleg de ce noi, ca români ce suntem, complicăm lucrurile. Fiecare interpretează legea aşa cum vrea”, a declarat Ionuţ Popa.