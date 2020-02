Politehnica Timişoara şi-a prezentat noile achiziţii

Înaintea startului oficial al sezonului de primăvară, Politehnica Timişoara şi-a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, jucătorii transferaţi în pauza de iarnă.

Alexandru Munteanu, Sergiu Popovici, Dragoş Săulescu, Dorin Codrea, Nicolae Sofran şi Alexandru Pop au apărut în faţa jurnaliştilor şi s-au pozat la final cu tricourile pe care le vor purta în a doua jumătate a stagiunii 2019-2020.

Sâmbătă, la ora 13, Politehnica Timişoara îşi va prezenta, pe arena „Ştiinţa”, lotul cu care va aborda partidele rămase de disputat din retur. Iar la ora 14, în acelaşi loc, se va auzi primul fluier al partidei amicale cu FK Zemun.

Alb-violeţii lui Octavian Benga stau în etapa a 22-a, programată la sfârşitul acestei săptămâni, întrucât adversara lor, fosta prim-divizionară ASC Daco-Getica Bucureşti, s-a retras din campionat.

„Ne aflăm înaintea debutului părţii secunde a campionatului Ligii a II-a, o parte mult mai dificilă decât prima. Majoritatea echipelor au transferat jucători buni şi foarte buni. Toate meciurile vor fi pe muchie de cuţit. Am vrut să aducem jucători cu caracter cu care să avem rezultate bune în campionat. Avem unul dintre cele mai mici bugete din Liga a II-a, aşa că jucători care au venit trebuie admiraţi pentru acest lucru. Noi nu stăteam bine nici din punct de vedere numeric. Am crescut valoric, va creşte şi concurenţa, dar asta nu înseamnă că vom fi un tăvălug la meciuri şi că vom învinge toate echipele. Este o atmosferă pozitivă, dătătoare de speranţă. Important este începutul. Vom lupta până la capăt, de acest lucru pot fi siguri suporterii noştri. Vom juca toate meciurile la victorie. Nu ne-am dorit să stăm în prima etapă din acest an, celelalte echipe vor intra mai repede în ritmul competiţiei. Am pregătit amicalul cu sârbii de la Zemun ca pe unul oficial. Sperăm să nu apară accidentări şi să avem un plus după acest joc”, a declarat tehnicianul polist Octavian Benga.

„Există o emulaţie ce i se datorează şi antrenorului Octavian Benga. Sper să avem un început bun de mini-retur. Cel mai probabil, noul preşedinte va fi domnul Şerban”, a precizat, la rândul său, Florin Drăgan, preşedintele clubului alb-violet şi noul rector al Universităţii Politehnica din Timişoara.

Directorul sportiv Marius Cociu a spus următoarele: „Suntem conştienţi de faptul că returul va fi mai greu decât prima parte a campionatului. Am reuşit să întărim echipa, am perfectat şase transferuri. Rămânem la fel de serioşi, ne-am încadrat în baremul nostru financiar. Le mulţumim jucătorilor care au venit că au înţeles situaţia financiară a clubului nostru. Obiectivul nostru este foarte clar – clasarea pe unul dintre primele zece locuri. Suntem în discuţii cu jucători tineri de la Suceava şi Târgovişte”.