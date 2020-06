Politehnica Timişoara are un nou preşedinte

Mandatul de preşedinte deţinut la clubul de fotbal Politehnica Timişoara de conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan s-a încheiat. Acesta a fost ales la începutul anului în funcţia de rector al Universităţii Politehnica.

Din această săptămână, divizionara secundă de fotbal are un nou conducător.

Este vorba despre profesorul universitar Viorel Şerban, fost rector al UPT şi un apropiat al proiectului alb-violet încă de la start.

El are o activitate consistentă şi în domeniul sportului. Şerban a fost preşedinte al secţiei de handbal a CSU Politehnica (1996-2012), preşedinte Suporter Club – Politehnica Timişoara (1986-1992), secretar executiv al ASU Politehnica Timişoara (1996-2012), iar din 2016 este preşedinte al Consiliului de Administraţie al CSU Politehnica.

„Nu ştiu dacă putem să-i spunem revenire, este o senzaţie uşor ciudată, pentru că în aproape toată activitatea mea de cadru didactic al Politehnicii şi prin funcţiile de conducere am fost chiar foarte apropiat de zona sportivă. Şi desigur, deşi am fost mulţi ani în zona handbalului, pentru mine fotbalul a fost întotdeauna marea pasiune. Când poziţia mi-a permis să mă apropii mult mai mult, am făcut-o. Şi iată că, după încheierea mandatului de rector, e o nouă provocare. O provocare pe care eu am primit-o cu braţele deschise, pentru că în calitate de rector am participat practic la intrarea în anul 100 a şcolii noastre de tradiţie şi, iată, din postura de preşedinte al clubului de fotbal Politehnica Timişoara vom intra în anul 100. Şi asta obligă mult. Mă voi implica mai mult decât am făcut-o din funcţia de rector. Domnul Florin Drăgan, actualul rector, va fi în continuare alături de echipă. Pentru că Universitatea Politehnica face parte din fibra echipei de fotbal Politehnica Timişoara. Practic am făcut o rocadă. Dar eu voi fi mult mai implicat şi voi marşa pe o serie de activităţi executive. Consider că sunt paşi importanţi de făcut în perioada următoare. De aceea mă voi implica mult mai mult decât o face de obicei un preşedinte. În structura noastră avem team-manager, avem director sportiv, o serie de oameni care se ocupă de detaliile funcţionării. E momentul să luăm decizii mai importante pentru viitorul clubului, care implică desigur alt nivel de abordare. Cam acesta va fi jobul şi provocarea mea. Începem să conturăm bugetul, avem contracte care trebuie respectate, un lot, suntem preocupaţi, de asemenea, de faptul că unii jucători şi-au încheiat durata contractuală. Unii vor rămâne, alţii vor pleca. Au şi plecat o parte dintre jucători. Căutăm să rezolvăm problemele specifice ale unei echipe de liga a doua, în care sunt obligatorii două poziţii pentru juniori. Facem apel şi la resursa proprie şi colaborările pe care le avem. În acest coordonate, discutăm precaut, suntem încă în discuţii privitor la formarea bugetului, cu partenerii clasici. Care, după cum bine ştiţi, cei din zona HoReCa, au avut de suferit extraordinar. Asta ne-a afectat destul de mult… Dar suntem încrezători că vom reuşi să ne apropiem de un buget, nu pot să vă dau cifre, e destul de complicat, dar de un buget care să acopere cheltuielile pe care noi le preconizăm cu echipa. Şi de aceea suntem precauţi. Probabil în decursul lunii iulie vom rezolva câteva aspecte. Campionatul se va relua probabil după mijlocul lunii august. Încă nu ştim, să sperăm că va începe. Vedem din păcate ultimele evenimente şi suntem şi noi tot mai surprinşi că s-ar putea să fie în continuare probleme. E capital lucrul acesta. Noi ne-am dori să înceapă campionatul, în condiţiile în care şi o altă sursă importantă de finanţare e reprezentată de spectatori, membrii comunităţii care participă la meciuri şi e o sursă care trebuie fructificată din plin. Acesta a fost printre motivele pentru care noi am solicitat blocarea campionatului, pentru că dispărea una dintre sursele noastre importante, era limitată sau în cel mai bun caz, redusă dramatic. Abia în aceste zile intru în pâine, în sensul că vreau să discut acum cu toţi oamenii clubului de pe alte poziţii, din dorinţa de a mă implica în detalii… Şi, odată având şi aceste informaţii, pe care nu le aveam din postura de rector, o să dezvolt un anumit program, pe care să-l abordăm astfel încât în doi ani de zile să reuşim într-adevăr un proiect care să ne aducă în primul rând o performanţă mai ridicată. Sunt două mari coordonate, nu le-am detaliat, prima înseamnă reorganizarea clubului, chiar şi din punct de vedere juridic. Asta înseamnă mai mulţi oameni şi mai aproape de Politehnica, oameni din Timişoara şi nu numai, oameni cu potenţă financiară. Al doilea aspect, pentru care am avut primele discuţii, reprezintă dezvoltarea Centrului nostru de juniori, care a ajuns deja la un anumit standard. Cred eu că va fi una dintre resursele noastre importante. Atât pentru promovare, cât şi pentru susţinerea financiară a clubului. În sensul că o parte din jucători pot fi transferaţi”, a declarat Viorel Şerban.

Noul preşedinte al Politehnicii Timişoara a vorbit şi despre atragerea unui public mai numeros la meciurile alb-violeţilor: „Global, este simplu, putem atrage publicul dacă echipa noastră va evolua spectaculos, dacă va vedea că la Politehnica se doreşte într-adevăr o reprezentare cu cinste şi onoare a brandului Politehnica. Sunt oameni care muncesc şi pe această latură sportivă pentru ca Timişoara să se poată mândri. Cam aceasta este ţinta noastră. În primul rând este să aducem onoare şi să slujim brandul instituţiei universitare, dar şi oraşul Timişoara şi cred eu că prin fapte, şi aici urmează o a treia direcţie dorită în proiectul meu, şi anume să lucrăm şi mai mult la partea de imagine, de promovare, a de fapt ceea ce este acest club, ce este această echipă, ce-şi doreşte şi care sunt metodele prin care şi le doreşte. Nu ştiu câtă lume ştie sau cunoaşte, ce înseamnă ca efort financiar, fără să ai în spate, din punct de vedere financiar, o susţinere stabilă, să menţii o echipă ani de zile în Liga a II-a. Nu ştiu dacă mai are cineva performanţa asta, să nu ai în spate nici un consiliu local, nici consiliul judeţean, nici patron, şi să fii o prezenţă deja stabilă în Liga a II-a, luptându-te cu structuri care sunt net superioare din punct de vedere financiare”.

Despre obiective, Viorel Şerban a spus următoarele: „Sigur că privesc sezonul 2020-2021 în perspectiva pregătirii şi aniversării Centenarului Societăţii Sportive a Şcolii Politehnice Timişorene. Obiectivul este ca tot ce se întâmplă începând de săptămânile următoare, să construim structura, echipa, în aşa fel încât sărbătorile în anul 100 al Politehnicii să ne găsească plini de satisfacţii şi, mai ales, de bucurii. Ideea este că nu ne putem permite să emitem pretenţii acum. Pentru că nu ştim dacă vor fi două serii, de ce nu? Dacă este 23 într-una atunci înseamnă că este nebunie financiară şi multe vor renunţa. Dar obiectivul imediat e să facem o echipă care să răspundă exigenţelor Ligii a II-a, cu obiectiv clar să facem o echipă care să fie în poziţiile fruntaşe, astfel încât aniversarea să ne găsească cu mare bucurie, cu finalitate prezenţa în prima ligă naţională”.