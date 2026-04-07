Peste 82.000 de consultații în ambulatoriul Spitalului Municipal Timișoara.

Ziua Mondială a Sănătății este marcată astăzi, 7 aprilie – dată ce reprezintă aniversarea înființării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în anul 1948 – la Spitalul Municipal Timișoara. Tema stabilită pentru anul 2026 – „Împreună pentru sănătate. Susține știința.” – subliniază importanța cercetării științifice, a colaborării dintre specialiști și instituții și a deciziilor medicale bazate pe dovezi, pentru protejarea sănătății oamenilor și pentru creșterea accesului la servicii medicale.

Progresele din medicină din ultimele decenii – de la vaccinuri și tratamente moderne până la metode de diagnostic performante – au contribuit semnificativ la creșterea speranței de viață și la îmbunătățirea calității vieții.

La nivel local, activitatea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara reflectă nevoia constantă de servicii medicale și rolul important al unității sanitare în sistemul medical din Timișoara și din regiune.

Astfel, în anul 2025, peste 33.000 de pacienți au solicitat ajutorul medicilor din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), iar ambulatoriul de specialitate a înregistrat peste 82.000 de consultații. Pe secțiile spitalului au fost tratați și externați 35.466 de pacienți, iar la Maternitatea Odobescu, care aparține de Spitalul Municipal Timișoara, au venit pe lume 791 de copii.

Activitatea de imagistică medicală a avut, de asemenea, un rol esențial în stabilirea diagnosticului și monitorizarea pacienților. Pe parcursul anului trecut au fost realizate 40.499 de radiografii, 19.378 de tomografii, 695 de angiografii, 25.482 de ecografii și 8.387 de investigații RMN.

Toate aceste date reflectă nu doar activitatea medicală dintr-un an, ci nevoia constantă de servicii medicale, importanța investițiilor în aparatură și în dezvoltarea serviciilor medicale, dar și rolul personalului medical în îngrijirea pacienților.

Ziua Mondială a Sănătății rămâne un moment care reamintește importanța prevenției, a controalelor medicale periodice și a accesului la servicii medicale, dar și faptul că, dincolo de cifre, sistemul medical înseamnă oameni care au nevoie de ajutor și oameni care oferă ajutor, zi după zi.

