Impact violent între un autoturism şi un camion

Un accident rutier a avut loc marți dimineață, pe DN 79, în apropiere de Chișineu‑Criș, judeţul Arad, unde un autoturism și un camion s-au ciocnit violent.

În urma evenimentului, traficul a fost dat peste cap, fiind dirijat de către poliţişti zeci de minute.

Potrivit primelor informaţii, din fericire, nimeni nu a fost rănit, deşi pagubele materiale suferite de autoturism sunt semnificative.

Sursa foto: DRDP Timişoara