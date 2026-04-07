Surprize de Paști pentru copiii din Charlottenburg din partea studenților UPT. Foto

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Facultatea de Științe ale Comunicării, a organiza un eveniment educațional și caritabil în colaborare cu Inspectoratul Școlar General Județean Timiș și cu Primăria Comunei Bogda, desfășurat în Charlottenburg, singurul sat rotund din România, au transmis organizatorii.

Evenimentul, derulat săptămâna trecută în prezența inspectorului școlar general Aura Danielescu, s-a adresat elevilor școlii primare și copiilor de la grădinița din Charlottenburg, având un caracter educativ și caritabil.

Studenții din anul I de la specializarea Traducere și Interpretare (engleză-germană)” din cadrul Facultății de Științele Comunicării au organizat o serie de activități educaționale interactive pentru cei mici, reunite în cadrul atelierului „Iepurașul FSC”, coordonată de lect. univ. dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan, inițiatoarea seriei de evenimente „Auf den Spuren der deutschen Sprache und Kultur im Banat” (Pe urmele limbii și culturii germane în Banat), derulate în parteneriat cu autoritățile locale.

Evenimentul a fost găzduit de Școala Primară Charlottenburg, cu sprijinul cadrelor didactice implicate, iar la final copiii au primit cadouri de Paști oferite de studenți și o donație de cărți.

Programul a continuat cu activități dedicate studenților, axat pe cultura și civilizația germană din Banat, care a inclus vizite la obiective culturale relevante din zonă, precum Biserica Romano-Catolică din Charlottenburg, Muzeul „Satul Sursa Tradiției” din Bogda și Muzeul Șvabilor din Banat din Charlottenburg. Totodată, studenții au vizitat și localitățile Bogda, Buzad și Altringen, familiarizându-se cu caracterul multicultural și multietnic al zonei.

De asemenea, Facultatea de Științe ale Comunicării a Universității Politehnica Timișoara a semnat un acord de parteneriat cu Primăria Comunei Bogda, un demers important pentru dezvoltarea unor proiecte educaționale comune și promovarea patrimoniului multicultural al Banatului.