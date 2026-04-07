Val de concedieri în industria IT.

Industria tehnologică traversează o perioadă de transformări majore, în care marile companii reduc personalul și investesc masiv în inteligența artificială.

Deși tehnologia este prezentată drept un motor al eficienței, experții spun că impactul real asupra pieței muncii este încă incert.

În ultimul an, zeci de mii de angajați din sectorul tehnologic și-au pierdut locurile de muncă, în timp ce companiile își reorganizează activitatea în jurul dezvoltării și utilizării sistemelor AI.

Microsoft a concediat aproximativ 15.000 de angajați anul trecut, în timp ce Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de locuri de muncă în ultimele șase luni, arată The Guardian.

Compania de servicii financiare Block a redus peste 4.000 de posturi, reprezentând aproximativ 40% din forța sa de muncă.

Meta a concediat peste 1.000 de angajați în ultimele șase luni și analizează posibilitatea unor reduceri suplimentare. Oracle, Pinterest și Atlassian au anunțat de asemenea restructurări importante.

În total, estimările indică peste 165.000 de concedieri în industria tehnologică în ultimul an.

Inteligența artificială schimbă modul de lucru

Companiile susțin că investițiile în inteligența artificială vor transforma modul în care oamenii lucrează. Instrumente precum ChatGPT, Claude sau Gemini pot automatiza sarcini repetitive.

Ele mai pot analiza volume mari de date și pot genera cod software sau documente. Unii dezvoltatori folosesc deja AI pentru a scrie o mare parte din codul aplicațiilor. Google a declarat recent că aproximativ jumătate din codul produs în cadrul companiei este generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Specialiștii în inteligență artificială spun însă că tehnologia este încă departe de a putea înlocui un număr mare de locuri de muncă. Deși AI poate accelera procesul de programare sau de analiză a datelor, sistemele actuale pot produce erori sau rezultate inconsistente. De exemplu, același sistem AI poate genera răspunsuri diferite la aceeași solicitare. Iar acest lucru ridică probleme de fiabilitate în aplicații critice. Experții spun că această lipsă de consistență reprezintă una dintre principalele limite ale tehnologiei.

Presiune asupra angajaților

În multe companii tech, utilizarea inteligenței artificiale a devenit o cerință implicită pentru angajați. Unii angajați spun că există presiuni interne pentru adoptarea tehnologiei, chiar și în situațiile în care aceasta nu este încă suficient de matură pentru a îmbunătăți productivitatea. În același timp, utilizarea AI poate genera noi provocări. De exemplu, codul generat automat necesită verificări suplimentare pentru a evita erori sau conflicte în sistemele software.

Economiștii și cercetătorii consideră că transformările actuale reprezintă un experiment la scară globală privind modul în care inteligența artificială va schimba piața muncii. Unele companii invocă AI drept motiv pentru concedieri, însă specialiștii spun că restructurările pot fi cauzate și de factori economici precum încetinirea creșterii economice sau reorganizarea internă. Pe termen lung, impactul tehnologiei ar putea fi semnificativ, dar ritmul schimbărilor este dificil de estimat.

Un impact care se va vedea în timp

Pentru investitori, promisiunea creșterii productivității prin AI este atractivă. Reducerea numărului de angajați poate sugera o eficiență mai mare și profituri mai ridicate. Cu toate acestea, piețele financiare rămân prudente. În unele cazuri, creșterile inițiale ale acțiunilor companiilor după anunțarea concedierilor au fost urmate de scăderi, pe fondul incertitudinilor privind rezultatele reale ale investițiilor în AI.

Experții spun că inteligența artificială va continua să transforme anumite profesii, în special în domenii precum programarea, analiza datelor sau cercetarea. Totuși, amploarea schimbărilor și numărul locurilor de muncă afectate rămân dificil de estimat. În următorii ani, modul în care companiile vor integra inteligența artificială în procesele de lucru va determina dacă aceste investiții vor aduce într-adevăr eficiența promisă.

(sursa: Mediafax)