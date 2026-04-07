Restricții de trafic rutier la Timișoara, în vederea continuării lucrărilor la rețeaua utilitară de gaz și canalizare.

La solicitarea Del Gaz și Aquatim, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea sau, după caz, restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, în vederea realizării lucrărilor de mentenanță la rețelele de gaz și canalizare, începând de sambătă, 11.04.2026.

Astfel, se vor prelungi restricțiile de circulație rutieră pe strada Hebe, în perioada 11.04.2026 – 30.04.2026, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Iris și intersecția cu strada Intrarea Munților (pe o lungime de cca 60 m), necesare pentru execuția rețelei de canalizare menajeră.

De asemenea, în perioada 15.04.2026 –30.04.2026, se vor închide traficul rutier și pietonal, precum și circulația tramvaielor pe strada Coriolan Brediceanu, în zona pasajului CF, în vederea relocării stâlpilor de iluminat și montarea tablierului metalic, în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara”.

Totodată, în perioada 15.04.2026 – 31.07.2026, pe strada Ana Ipătescu se vor institui restricții rutiere cu caracter provizoriu, în vederea realizării lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră. Traficul rutier va fi închis pe tronsonul cuprins între bulevardul Dâmbovița și strada Frunzei, iar pe tronsonul dintre strada Frunzei și strada Filateliei traficul va fi restricționat. Accesul auto pe strada Teatrului, din direcția străzii Ana Ipătescu va fi închis, iar circulația va fi deviată pe rute ocolitoare pe strada Frunzei, strada Leonard și bulevardul Dâmbovița, respectiv pe strada Teatrului, strada Lacului, strada Talăngii și strada Paul Constantinescu.

În perioada, 15.04.2026 – 25.05.2026, traficul rutier va fi închis și pe strada Prutul, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conducte și branșamentelor de gaz.