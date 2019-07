Pericol de explozie, chiar între blocuri, din cauza unei mașini cu GPL avariat

Panică printre locuitorii unui cartier după ce au constatat că din rezervorul GPL avariat al unei mașini se scurge gaz sub presiune. Oamenii au alertat imediat autoritățile.

Pompierii arădeni au intervenit pentru a preveni explozia unei mașini din care ieşea cu presiune gaz din rezervorul GPL avariat. Incidentul a avut loc loc chiar lângă blocuri de locuinţe, însă nu a fost nevoie de evacuarea locatarilor.

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, George Pleşca, la locul incidentului s-a deplasat un echipaj cu o autospecială de stingere, iar la faţa locului a fost găsit un autoturism din care existau scurgeri de GPL, sub formă de jet sub presiune, sub partea din spate a vehiculului. S-a acţionat cu jet de apă pe instalaţie şi jet tip perdea de apă până în momentul când s-a epuizat tot gazul din rezervor, notează realitateadearad.net

„Intervenţia a avut rolul de a preveni o explozie, care putea fi provocată de orice sursă de aprindere, inclusiv scântei sau conducte supraîncălzite”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, George Pleşca.

Intervenţia s-a încheiat fără incidente.