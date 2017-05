Pe drumul cel bun… Juniorii timişoreni, calificaţi la turneul final

Timişoara baschetbalistică s-a calificat la turneul final al Campionatului Naţional de juniori după trei ani de absenţă. Oraşul de pe Bega a participat la întrecere cu o combinată a echipelor de la CSŞ Bega şi Academia BC Timişoara, purtând titulatura pepinierei din Calea Circumvalaţiunii, şi a acces între cele mai bune opt echipe din ţară.

„Noi avem şapte jucători în această colaborare dintre CSŞ Bega şi Academia BC Timişoara. Aceştia fac parte din prima generaţie crescută la Academia BC Timişoara, cea a copiilor născuţi în 2000 şi 2001, cu care am început să muncim în urmă cu trei ani.

Succesul este cu atât mai important cu cât la competiţie au participat peste 30 de echipe, unele private, cu investiţii foarte solide, care transferă jucători de peste tot, în vreme ce noi am evoluat numai cu baschetbalişti din zona noastră. Doar cinci băieţi din întreg lotul sunt născuţi în 1999, ultimul an de juniorat, iar cei născuţi în 2000 şi 2001 participă pentru prima oară într-un asemenea campionat rezervat juniorilor mari”, a declarat Radenko Toroman, antrenorul-coordonator al Academiei BC Timişoara.

Juniorii de pe Bega au evoluat, de vineri până duminică, la turneul de baraj pentru calificarea în Final 8, organizat la Cluj-Napoca. CSŞ Bega a obţinut calificarea încă după primele două partide, 62-46 cu CSŞ Viitorul Cluj-Napoca şi 73-54 cu Laguna Bucureşti. În ultima confruntare, bănăţenii au cedat cu 82-75, după prelungiri, în faţa formaţiei U BT Cluj-Napoca, cealaltă calificată din acest baraj.

„După un campionat lung şi foarte disputat, ajungem unde ne-am propus de la început. Multă muncă, şedinţe intense de antrenament, dorinţa continuă de reuşită, implicarea maximă, revenirea după situaţii mai grele pe parcursul campionatului, forma bună din momentele cele mai importante, toate ne-au adus la reuşita mult-aşteptată.

U18, cea mai importantă competiţie din perioada junioratului, reprezintă o finalitate a muncii sportivilor de-a lungul multor ani, iar accederea la turneul final este o încununare a acestei perioade. După o perioadă în care echipa U 18 din Timişoara nu a ajuns la turneul final, consider calificarea un mare succes atât al CSŞ Bega, cât şi al Academiei BC SCM Timişoara. Vreau să subliniez faptul că acord meritele calificării în primul rând jucătorilor.

Au muncit din greu, şi-au dorit continuu succesul, iar noi, antrenorii, am reuşit să-i canalizăm în direcţia bună, pe drumul succesului. Luând în considerare că echipa actuală este formată în mare parte din jucători născuţi în 2000, ne aşteptăm la rezultate remarcabile şi în anul următor la această categorie de vârstă, U18.

Am abordat turneul de baraj cu maximă seriozitate, fiind o competiţie puternică în care fiecare echipă a jucat la capacitate maximă. Presiunea fiecărui meci ne-a făcut să fim mai motivaţi, mai hotărâţi, mai concentraţi, mai dornici de reuşită şi succesul a venit. Chiar dacă meciul cu U-BT Cluj nu mai era încărcat de presiune, ambele echipe fiind deja calificate, am abordat întâlnirea cu mare implicare şi am trimis-o în prelungiri, unde am pierdut la şapte puncte, dar cu biletele de turneu final la purtător.

Suntem toţi apţi fizic şi profităm de o zi şi jumătate de refacere. Mai avem la dispoziţie trei şedinţe de antrenament în care vom juca şi un meci de pregătire cu echipa Academiei BCT, grupa 2001, iar vineri este plecarea spre Bucureşti. Ne aşteaptă un turneu final puternic, la care iau parte cele mai bune opt echipe, care vor arăta un baschet de calitate şi îşi vor juca şansele până la capăt. Vor lupta pentru titlu patru echipe din Bucureşti şi alte patru din Timişoara, Sibiu, Constanţa şi Cluj-Napoca”, a spus şi Corina Moroşan, antrenor la CSŞ Bega Timişoara.

Turneul final va avea loc la Bucureşti, în perioada 6-10 mai, cu participarea echipelor CSU Ştiinţa Bucureşti, CN Aurel Vlaicu Bucureşti, Steaua CSM EximBank Bucureşti, ACS 4Sports Agronomia Bucureşti, CSU Sibiu, ABC Athletic Constanţa, U-BT Cluj-Napoca şi CSŞ Bega Timişoara.

Componenţa lotului formaţiei bănăţene este următoarea: Bogdan Penciu, Raul Rada, Daniel Pop, Toni Nistor, Cristian Mocriţchi, Kelemen Norbert, Alexandru Albu, Bogdan Costea, Marcian Popescu, Mihai Ursan, Andrei Iacob, Edward Halapi, David Olah, Fabian Barboni, Adrian Stepanov. Antrenori acestor tineri baschetbalişti sunt Corina Moroşan şi Radenko Toroman.