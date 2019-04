„Pavele, Pavele, unde duci tu vitele?”. Primarul unei localități timișene, acuzat că acordă terenuri pentru păşunat „pe ochi frumoşi”

Contractele pentru păşunat din Izvin, localitate aparţinătoare de oraşul Recaş, au iscat un scandal enorm: primarul Pavel Teodor este acuzat că a acordat în mod ilegal terenuri pentru păşunat.

Potrivit învinurilor care i se aduc, edilul şi-ar fi favorizat anumiţi apropiaţi, cărora le-ar fi acordat terenuri pentru păşune deşi nu îndeplineau condiţiile legale.

Gheorghe Astanei este un crescător de vite din Izvin, care a rămas fără păşune, cu toate că, după cum susţine, avea tot dreptul.

Revoltat, omul spune că a fost mazilit de conducerea Primăriei Recaş, care i-a refuzat încheierea unui contract pentru păşunat, motivându-i-se că nu mai există teren în Izvin.

„Mi-au zis că nu mai au teren în Izvin şi că îmi la Stanciova. Păi, ce să fac la Stanciova? Cum să duc vitele acolo? Au zis să fac transhumanţă, în bătaie de joc”, spune Gheorghe Astanei.

Văzând că nu găseşte înţelegere la primar, s-a adresat Prefecturii Timiş.

Nu a găsit nici aici rezolvare şi a mers până la Ministerul Agriculturii.

A ajuns până la Sorin Petrescu, director general al Direcţiei Generale Control şi Antifraudă din Ministerul Agriculturii, care, după cum susţine Gheorghe Astanei, i-ar fi dat dreptate:

„Mi-a zis că nu se poate aşa ceva şi că se va rezolva.

Mi-a dat numărul lui de telefon, să îl sun şi să îi spun dacă nu e în regulă.

L-am sunat, dar apoi a început să mă evite. O dată a pus că e la o înmormântare, apoi că şi-a rupt piciorul, după care nu a mai răspuns.

Nu ştiu ce să fac. Eu am investit 80.000 de euro, am luat utilaje, am 43 de vite, unde să le duc la păşunat? Altora le-au dat terenuri deşi nu au animale.

Nici măcar nu au venit să verifice. Păşunuile nu s-au acordat în mod transparent”.

În replică, primarul Pavel Teodor susţine că nu mai există teren disponibil, fapt pentru care nu poate soluţiona problema lui Gheorghe Astanei:

„E o poveste mai lungă cu acest om.

El poate să meargă unde vrea, că nu avem cum să îl mai ajutăm. Noi am hotărât să nu mai dăm terenuri pentru păşune şi de aici a pornit supărarea lui. Nu mai este teren.

Nu putem să împăcăm pe toată lumea. Au rămas vreo trei-patru nemulţumiţi, printre care şi el. Dacă nu avem de unde, cum să procedăm?

Totul s-a făcut corect şi transparent. El a cumpărat bovine fără să ne întrebe dacă avem teren disponibil.

Să meargă la Stanciova, acolo avem 200 de hectare libere”. Aşadar, nu pare a exista cale de rezolvare.

Singura speranţă a lui Gheorghe Astanei rămâne data de 29 iunie 2020, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, când primarul din Recaş a promis că, fiind şi ziua lui, va soluţiona toate problemele din localitate.