O tânără şoferiţă a accidentat o femeie care traversa strada regulamentar, la Timişoara

O tânără de 21 de ani a condus un autoturism pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, dinspre Aleea FC Ripensia, iar la intersecția cu strada Ștefan cel Mare a efectuat viraj la stânga, moment în care a surprins și accidentat un pieton, femeie în vârstă de 48 de ani, care traversa regulamentar.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, a comunicat IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă!