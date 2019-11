O nouă victimă a țigărilor electronice. Suspiciunile medicilor timișoreni, confirmate de specialiștii americani

Îngrijorările specialiștilor timişoreni privind problemele survenite după utilizarea țigaretelor electronice au fost confirmate de medicii de peste Ocean. Un adolescent de 17 ani a avut nevoie de un dublu transplant de plămâni pentru a fi salvat după ce organele i-au fost afectate de folosirea acestor dispozitive.

”Am descoperit inflamații și leziuni pe o suprafață foarte mare, dar și mai multe locuri cu țesuturi moarte. Plămânul era atât de tare și de cicatrizat, încât a trebuit să-l scoatem pur și simplu din piept! Ceva atât de grav nu am mai văzut până acum”, a spus medicul Hassan Nemeh.

Autoritățile americane au raportat 39 de decese și peste 2.000 de cazuri confirmate sau probabile de afecțiuni pulmonare provocate de țigări electronice. Centers for Disease Control and Prevention (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor) a recomandat oamenilor să se abţină de la utilizarea tuturor ţigărilor electronice, deoarece încă nu sunt cunoscute toate cauzele specifice care au condus la bolile pulmonare.

Cazuri de îmbolnăvire în care specialiștii incriminează țigările electronice au apărut și la Timișoara.

”La pacienții noștri aflați în tratament nu am identificat alte cauze în afară de utilizarea țigărilor electronice. Nu am efectuat un studiu în acest sens, dar acest lucru nu înseamnă reversul, că aceste dispozitive sunt bune, pentru că nu e adevărat”, a precizat medicul pneumolog conf. dr. Ovidiu Fira-Mladinescu, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Timișoara.

Cazurile de la Timișoara

Când primele cazuri de îmbolnăvire cauzate de utilizarea țigărilor electronice au fost înregistrate la Timișoara, specialiștii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” au fost luați prin surprindere de severitatea afecțiunilor.

”Practic am luptat pentru a le salva viața. E cu atât mai trist cu cât este vorba de oameni tineri, vârsta medie fiind de 45-47 de ani. Pentru una dintre paciente am cheltuit bugetul unei întregi secții ca să o salvăm. Plămânii lor erau albi și prezentau insuficiență respiratorie acută. Au necesitat oxigenoterapie, erau la limită să fie intubați și să-i pierdem”, a declarat directorul medical al unității sanitare, conf. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog.

Potrivit acestuia, bolnavii au necesitat internare în spital pe parcursul a trei-patru săptămâni, iar după circa o lună, prezentau recăderi (revenire a bolii), fiind nevoie de o nouă spitalizare. În toate cazurile, pacienții au avut de tras circa jumătate de an pentru a fi declarați vindecați!

”Acel abur eliberat la utilizarea țigărilor electronice este foarte toxic! De altfel, Agenţia Medicamentelor din SUA, FDA (Food and Drug Administration), atrage atenția asupra riscurilor prezentate de utilizarea țigărilor electronice. Incidența cancerului pulmonar nu este în scădere, iar adicția la nicotină se păstrează”, a precizat conf. dr. Cristian Oancea.

O strategie pentru recrutarea de noi consumatori

Raed Arafat, fondatorul SMURD, susținea încă de la începutul acestui an că țigările electronice sunt prezentate ca niște gadgeturi interesante, devenind foarte atractive pentru tineri, mulți dintre ei, deși nefumători, dorind să încerce noile produse. Astfel, sub masca promovării unui fumat mai puțin nociv, s-ar ascunde, de fapt, o imensă campanie de ”recrutat” noi fumători.

Pentru că tinerii care ajung să încerce noile țigări electronice vor sfârși, în final, dependenți de nicotină, indiferent dacă și-o administrează prin intermediul noilor dispozitive sau prin țigareta clasică.

”Dispozitivele respective arată de parcă sunt niște gadgeturi extraordinar de frumoase, cu becuri, cu culori interesante și sunt atractive pentru tineret, nu pentru fumătorii înrăiți. Pentru tineretul care nici măcar nu a început să fumeze. Dacă acesta este scopul, înseamnă că suntem în fața unei ofensive de recrutare de noi fumători sub această acoperire a fumatului sau a consumului de tutun încălzit. Ulterior, tinerii pot să treacă la tutunul clasic când nu le mai convine tutunul încălzit. Unii de la tutunul clasic merg către tutunul încălzit, alții încep cu tutunul încălzit și merg spre tutunul clasic, iar alții le combină. Sunt deja studii clare care arată că este destul de dăunătoare omului combinația dintre cele două”, a declarat dr. Raed Arafat pentru DC Medical.

Studii care arată efectele nocive ale vapatului

Cercetări recente efectuate pe animale au arătat că fumul de la ţigările electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului şi poate creşte riscul de cancer şi de boli de inimă. Echipa de oameni de ştiinţă a Facultăţii de Medicină a Universităţii din New York a avertizat că persoanele care ”vapează” pot prezenta un risc crescut de apariţie a unor afecţiuni potenţial letale.

Fumul de la ţigările electronice ”este carcinogen, iar fumătorii de ţigări electronice au un risc mai mare în comparaţie cu nefumătorii de a dezvolta cancer de plămâni sau de vezică şi boli de inimă”, se arată în concluziile publicate în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

Potrivit oamenilor de știință, mare parte din nicotina inhalată este descompusă şi transformată într-o substanţă netoxică numită cotinină, care este în final excretată în urină. Însă un mic procent, mai puţin de zece la sută, ar fi metabolizată în nitrozamine şi în derivaţii lor, substanţe ce pot induce apariţia tumorilor la nivelul diverselor organe.

Rezultate similare au fost observate după ce culturi de celule umane din plămâni şi vezică au fost expuse nicotinei şi derivaţilor din aceasta. Celulele au prezentat un risc mai mare de mutaţii sau de schimbări declanşatoare de tumori în comparaţie cu celulele care nu au fost expuse acestor substanţe.

Nicotina aflată în soluțiile din țigările electronice este foarte rapid absorbită din plămâni în sistemul circulator, susțin specialiștii. Odată intrată în sânge, nicotina acționează asupra glandelor suprarenale, care eliberează adrenalina. Adrenalina stimulează sistemul nervos și crește presiunea sângelui, frecvența respirației și a bătăilor inimii.

Ca orice substanță adictivă, nicotina activează circuitul de recompensă al creierului și mărește nivelul de dopamină care interacționează direct cu acest circuit de recompensă. Astfel, plăcerea datorată consumului de nicotină îi motivează pe consumatori să consume din nou, în ciuda riscurilor asupra sănătății la care se expun.

În ultimul timp, multe persoane fumătoare de tutun se îndreaptă înspre țigările electronice în speranța că acestea sunt mai puțin dăunătoare pentru sănătate decât țigările clasice. Însă nicotina, sub orice formă s-ar găsi, este extrem de adictivă, atrag atenția medicii.

De asemenea, prin utilizarea țigărilor electronice, plămânii sunt expuși multor substanțe chimice toxice. Studiile arată că anumite tipuri de țigări electronice conțin doze mari de nichel și crom, provenite din sistemul de încălzire al acestora. Toate acestea pot provoca probleme serioase sistemului respirator.

Perioada adolescenței e critică în dezvoltarea creierului, care se află în plin proces de maturizare până la vârsta de 20-25 de ani. Astfel, adolescenții și adulții tineri care consumă nicotină – în orice formă s-ar găsi aceasta, inclusiv în țigările electronice – sunt mult mai predispuși să fie afectați de efectele negative ale acesteia pe termen lung. Dintre acestea, medicii evidențiază dependența de nicotină, dificultăți permanente în controlul impulsurilor, afectarea atenției, concentrării și capacității de învățare, tulburări de dispoziție, și nu în ultimul rând, riscul pentru folosirea unor droguri ilegale.