O comună din Timiș a cunoscut o creștere demografică importantă și va întineri în viitorul apropiat

O comună din județul Timiș a cunoscut în ultimii patru ani o creștere demografică importantă, de aproape 500 de locuitori. Cea mai mare parte a nou-veniților sunt tineri care s-au stabilit în localitatea din apropierea Lugojului prin căsătorie.

Ca urmare, autoritățile locale estimează că, în viitorii ani, Darova va întineri: ”În urmă cu patru ani, în toată comuna erau 2.982 de suflete, iar în prezent am ajuns la 3.467. Majoritatea familiilor tinere și-au ridicat case noi”, spune primarul Sorin Tilihoi.

Este motivul pentru care autoritățile locale au solicitat 500.000 de euro pentru proiectul de extindere a grădiniței. ”L-am depus pe PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) însă nu am fost anunțați până acum că va fi finanțat. Clădirea grădiniței este foarte mare și are mai multe anexe. Am vrea să reamenajăm spațiul, să avem locuri de joacă atât în interior, cât și în curte, sală de mese, bucătărie și sală de sport.

Dacă vom realiza toate acestea, vom putea prelungi programul de funcționare al grădiniței până după-amiaza, astfel ca tinerii părinți să beneficieze pe toată perioada cât sunt la serviciu de o îngrijire corespunzătoare a celor mici și cu costuri reduse”, a completat Sorin Tilihoi.