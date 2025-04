„Nu ne pierdem speranța!”. CSC Dumbrăvița joacă sâmbătă, de la ora 11, la Oradea, în cea de-a treia etapă a fazei play-out din Liga a II-a la fotbal. Pe stadionul „Iuliu Bodola”, elevii antrenorului Cosmin Stan vor da piept cu FC Bihor, prima formație aflată în zona salvării directe de la retrogradare.

Cele două echipe s-au întâlnit în toamna anului trecut, în sezonul regulat. La 14 septembrie 2024, pe stadionul „Ștefan Dobay”, CSC Dumbrăvița s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul înscris în minutul 39 de Nicu Modan. Sâmbătă va lipsi Dragan Paulevici, suspendat în urma eliminării suferite în finalul meciului cu Metalul Buzău.

„Plecăm doar cu gândul la victorie. Suntem într-un moment greu, probabil cel mai greu din ultimii patru ani, de când sunt eu la echipă. Dar au mai fost momente dificile, pe care am reușit să le depășim cu bine. Nu ne pierdem speranța, pentru că suntem o echipă de luptători. Până în ultima clipă, vom lupta pentru obiectivul nostru, menținerea în Liga a II-a. Dacă ne gândim doar la ultimele etape din play-out, am pierdut de fiecare dată cu 1-0, meciuri foarte echilibrate, în care am consemnat autogoluri. Cu atât mai mult am avut mai mult de lucru la aspectul mental.

Am încercat în această săptămână să ne detașăm de încrâncenarea cu care facem noi antrenamentele de obicei, am făcut și niște antrenamente mai plăcute. Și în afara terenului am făcut niște lucruri care să ne unească mai mult. Nu ar fi bine să vorbim prea multe despre adversar, pentru că au schimbat antrenorul recent și e clar că au o altă filosofie.

Au jucat un singur meci cu el pe bancă. Totuși, pot să spun că au patru jucători de valoare deosebită pentru Liga a II-a, cu experiență foarte mare la nivelul primei ligi, mă refer la mijlocașii Filip și Ubbink și la atacanții Stahl și Hora. Dar mai au și câțiva tineri de perspectivă, tineri interesanți”, a declarat antrenorul Cosmin Stan.

Fundașul Răzvan Morariu a spus, la rândul său, următoarele: „La fiecare meci trebuie să pornim cu o mentalitate pozitivă. Eu cred în băieți și sunt convins că putem reuși victoria sâmbătă. Cel mai important este să credem în noi. FC Bihor are o echipă experimentată, cum a spus și domnul profesor, sunt 4-5 jucători cu o experiență mare pentru Liga 2.

Dar eu consider că ne putem bate cu orice adversar de la egal la egal, nu contează că ei au mai multe meciuri în prima ligă. Eu cred că putem face o figură frumoasă în acest meci. Nu cred că încă sunt la 100 la sută, după accidentarea pe care am suferit-o în iarnă. Momentan, sunt probabil la 80-85 la sută. Încep să îmi revin fizic, sper să cresc de la meci la meci și să acumulez cât mai multe minute”.