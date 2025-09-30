Nicole Kidman și Keith Urban se despart după 19 ani

Actrița australiană și soțul ei, muzicianul Keith Urban, s-au despărțit după aproape două decenii de relație, potrivit The Guardian.

Variety a confirmat vestea despărțirii luni seară, o sursă anonimă declarând pentru New York Post: „Uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”.

Actrița australiană în vârstă de 58 de ani și cântărețul de muzică country, în vârstă de 57 de ani, locuiesc separat din iunie, potrivit site-ului de divertisment TMZ.

În iunie, Kidman a distribuit o fotografie cu ea și Urban pe Instagram pentru a comemora aniversarea nunții lor.

Cuplul are doi copii împreună, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. Kidman și Urban s-au căsătorit la Sydney în iunie 2006, la aproape un an după ce s-au cunoscut la gala anuală G’Day USA din ianuarie 2005.

Kidman a fost căsătorită anterior cu Tom Cruise din 1990 până în 2001. Ea și Cruise au doi copii: Bella, 32 de ani, și Connor, 30 de ani, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Facebook