Anunț licitație – autoturism Chevrolet Captiva

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 16.10.2025 ora 14.00, în localitatea Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9 B, Amfiteatru licitaţia următorului bun mobil:

– Autoturism marca: Chevrolet, Model: Captiva, caroserie: break, număr de înmatriculare: TM24RJL, serie şasiu: KL1CG26RJ7B097181, an fabricaţie: 2007, capacitate cilindrică: 2000 cm3, combustibil: diesel, preţ de pornire licitaţia a IV-a – 9.379 lei, exclusiv TVA, proprietate a debitorului Borca Daniel Marius, conform Publicaţiei de vânzare nr. 17435/22.09.2025, 8-24/22.09.2025.

Informaţii detaliate se regăsesc la nr. de telefon 0256200035, pe site-ul ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, secţiunea licitaţii şi anunţuri-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250924111605_8-24_17435.pdf

