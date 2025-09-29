Liga a IV-a de fotbal Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultatele etapei a 6-a: Avântul Periam – Flacăra Parța 3-1, CSO Deta – AS Berini 2-0, CSM Lugoj – Gloria Moșnița Nouă 2-1, CSC Săcălaz – CSC Belinț 1-0, Unirea Jimbolia – AS Recaș 5-0, CS Sânandrei Timiș – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 4-1, Unirea Sânnicolau Mare – Ripensia Timișoara 2-2, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CSC Millenium Giarmata 3-2.

Etapa viitoare (sâmbătă): Flacăra Parța – CS Sânandrei Timiș, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSO Deta, AS Berini – CSM Lugoj, Gloria Moșnița Nouă – Unirea Sânnicolau Mare, Ripensia Timișoara – CSC Săcălaz, CSC Millenium Giarmata – Unirea Jimbolia, AS Recaș – Avântul Periam, CSC Belinț – CSU Universitatea de Vest din Timișoara.