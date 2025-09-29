Avertismentul pompierilor: risc de intoxicație cu gaze în timpul fermentării mustului

Sezonul culesului viilor aduce nu doar bucuria pregătirii vinului, ci și un risc adesea ignorat: intoxicația cu gazele eliberate în timpul fermentării mustului. Pompierii avertizează că dioxidul de carbon este invizibil și fără miros, dar poate provoca tragedii.

Pompierii atrag atenția asupra riscului de intoxicație cu gazele rezultate în urma procesului de fermentație a mustului, în contextul sezonului de cules al viilor și pregătirea vinului.

„Pentru că mulți dintre voi vă bucurați în această perioadă de culesul strugurilor și mai apoi de pregătirea vinului, vă atragem atenția asupra unui risc mai puțin luat în seamă, și anume, intoxicația cu gazele rezultate în urma procesului de fermentația a mustului”, avertizează ISU Hunedoara.

Specialiștii avertizează că dioxidul de carbon degajat în timpul fermentării nu are culoare și nici miros, ceea ce face ca pericolul să fie greu de perceput.

Pentru a evita incidentele, autoritățile recomandă să nu se depoziteze mustul la fermentat în spații închise și să nu se intre în încăperile unde fierbe vinul fără o ventilație corespunzătoare. De asemenea, este important ca persoanele să anunțe pe cineva atunci când intră într-o astfel de încăpere și să sune de urgență la 112 în caz de probleme.

Simptomele unei intoxicații cu cantități mai mici de dioxid de carbon pot include dureri de cap, greață, amețeli, tulburări de vedere și dificultăți de respirație. În situațiile în care concentrația este foarte mare, persoana afectată își poate pierde cunoștința în doar câteva minute, consecințele putând fi extrem de grave.

Pompierii reamintesc că respectarea măsurilor de siguranță este esențială pentru a preveni tragediile în gospodării în această perioadă, potrivit Mediafax.