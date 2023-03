Nicolae Robu a semnat ca primarul și este urmărit penal de DNA Timișoara, la pachet cu alți patru foști subalterni, în dosarul “duplexului” ilegal din Fratelia

Sesizată în anul 2018 de către cei doi timișoreni care s-au trezit vecini, pe Strada Muncitorilor din cartierul timișorean Fratelia, cu un “duplex” lung de 60 de metri și conceput pentru a găzdui… opt apartamente, DNA Timișoara s-a pus în mișcare abia la finele anului 2022.

Adică la câteva luni bune după ce timișorenii Voicu Căpriță și Elisabet Hartl au obținut definitiv în instanță anularea autorizației de construire emisă prin încălcarea legii de funcționarii primăriei și în baza căreia investitorul imobiliar a edificat măgăoaia cu pricina și abia în urma primirii unui memoriu din partea avocatului angajat de cei doi petenți. Astfel, în luna decembrie a anului trecut, procurorii anticorupție au început audierile în dosarul deschis în 2018, iar din acel moment lucrurile s-au precipitat.

Am aflat, pe surse, că, după ce, de curând, procurorul de caz a disjuns dosarul cu speța de pe Strada Muncitorilor nr. 45 dintr-unul mai amplu, în care fuseseră conexate și alte spețe, într-un nou dosar, în această săptămână, magistratul respectiv a trecut de la o urmărire in rem (cu privire la faptă), la una in personam (cu privire la persoană).

Concret, conform surselor noastre, procurorul DNA a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de șase suspecți! În ordinea importanței în ierarhia din 2018 a Primăriei Municipiului Timișoara, persoanele care au primit calitatea de suspecți sunt: Nicolae Robu (primar în exercițiu la momentul emiterii autorizației de construire 638/14.05.2018), Sorin Ciurariu (arhitect-șef al Municipiului Timișoara la acel moment, acum ocupă aceeași poziție la Primăria Arad), Simona Drăgoi (secretar general interimar al UAT Timișoara, în 2018), Gabriela Borcsi (șef Serviciu Autorizări și Certificări în cadrul Direcției Generale de Urbanism, tot în 2018) și Lucreția Croitoru (consilier la Urbanism în 2018, cu zero pregătire de specialitate și protagonistă în mai multe articole publicate de ziarul nostru pe acest subiect, pensionată între timp).

Toți cei cinci sunt cercetați în acest dosar sub aspectul posibilei săvârșiri a infracțiunii de abuz în serviciu.

A șasea persoană căreia procurorul DNA i-a atribuit calitatea de suspect este arhitectul Miron Șuteu, cel care a întocmit documentația tehnică pentru investitorul imobiliar în vederea obținerii autorizației de construire nr. 638/2018 și care acum este anchetat de procurorii anticorupție pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Pe marginea faptelor comise de arhitectul respectiv, scriam în articolul publicat în 13 februarie 2019 și intitulat “Unii angajați ai Primăriei Timișoara nu-i lasă pe cetățeni cu ochii-n soare, îi lasă fără soare!” următoarele: “Cât despre studiul de însorire prevăzut de Ordinul ministrului sănătății 119/2014, investitorul imobiliar susține în întâmpinare că nu i s-a solicitat prezentarea unui asemenea studiu, deși în certificatul de urbanism este menționată obligativitatea respectării prevederilor din respectivul ordin al ministrului sănătății.

Ca atare, acest lucru presupunea inclusiv realizarea studiului de însorire, nu doar o adnotare făcută cu pixul (?!) în memoriul de arhitectură care sună așa: <Proiectul respectă OMS 119/2014 privind asigurarea însoririi încăperilor de locuit din clădirile învecinate 1 ½ ore la solstițiul de iarnă>. În traducere liberă: n-am făcut nici un studiu de însorire, dar vă rugăm să ne credeți pe cuvânt că totul e în ordine…”.