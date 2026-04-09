Muzica clasică ajunge la Comeat. Concurs de canto liric dedicat tinerilor muzicieni

Asociația Culturală „Dacia Capta”, în colaborare cu Asociația Comeat Lichtenwald, Societatea Dante Alighieri – Filiala Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara, lansează prima ediție a Concursului de Muzică Clasică „Armonii în Văile Comeatului”, secțiunea canto liric.

Inițiativa își propune să susțină și să promoveze tinerii interpreți, oferindu-le o platformă de afirmare artistică și vizibilitate, într-un cadru care pune în valoare deopotrivă excelența muzicală și specificul cultural al regiunii.

Concursul se va desfășura în două etape distincte: fazele eliminatorii și semifinala vor avea loc în 22 mai, la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Finala și concertul de gală sunt programate pentru 24 mai, la Centrul Turistic „Studio Rural 5” din Comeat, organizatorii urmărind să creeze un context cultural special, dar și să contribuie la valorizarea patrimoniului local și la atragerea publicului către zone mai puțin frecventate.

„Ne dorim ca acest concurs să fie nu doar o competiție, ci și un spațiu de întâlnire între artiști și public, între muzică și locuri care merită descoperite. Credem că talentul tinerilor are nevoie nu doar de scenă, ci și de contexte în care să fie cu adevărat ascultat”, transmit organizatorii.

Participarea la concurs este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până în data de 16 mai. Vârsta minimă de participare este 16 ani, împliniți până la data limită de înscriere. Fiecare concurent trebuie să prezinte, în formularul de înscriere, o listă cu patru lucrări la alegere, extrase din opere lirice italiene, corespunzătoare categoriei vocale proprii, în limba și tonalitatea originală.

Toate detaliile legate de procedura de înscriere și regulamentul competiției puteți găsi aici. Vor fi acordate premii cu valori cuprinse între 200 și 800 de euro.

Evenimentul va reuni tineri artiști din diverse medii și va culmina cu un concert de gală deschis publicului, susținut de laureații competiției.