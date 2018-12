Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost respinsă. Liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu a menţionat că au votat „pentru” 161 de parlamentari şi 3 „împotrivă”. Pentru a putea fi adoptată, moţiunea avea nevoie de minim 233 de voturi în favoarea sa.

Update: Premierul Viorica Dăncilă a avut o intervenție explozivă în Parlament în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

”Ați atins în moțiune un subiect despre care nu credeam că veți mai avea curajul să îl aduceți în fața opiniei publice. Situația pe care ați creat-o în Parlamentul European prin emisarii dumneavoastră care au cerut ca România să fie sancționată pentru lucruri care se întâmplă peste tot în Europa…

Îmi reproșați că la Strasbourg le-am spus oficialilor europeni că în calitate de prim-ministru al unui stat european nu am venit acolo să dau socoteală în fața lor. România nu trebuie să dea socoteală în fața altor state!

Cred că România trebuie să fie tratată cu respect în Uniunea Europeană. Dumneavoastră cui dați socoteală la Bruxelles?

Eu dau socoteală în fața Parlamentului României și în fața românilor, dar nu voi da socoteală în afara țării. Cum a fost posibil ca nouă europarlamentari ai dumneavoastră, nouă români, să voteze împotriva României?

Este cel mai rușinos vot care s-a dat vreodată cu atât mai mult cu cât era cu câteva zile înainte ca România să împlinească 100 ani de la Marea Unire”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Mai mult, Viorica Dăncilă a afirmat joi că, atunci când a citit moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie, a avut senzaţia că este de fapt o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Macron, şefa Executivului anunţând pe această cale că nu o va remania pe Carmen Dan din funcţia de ministru de Interne, în urma reproşurilor din document pe marginea protestelor din 10 august.

„Cereţi onestitate, dar însăşi dumneavoastră aţi inserat în moţiune lucruri pe care aceasta nu le avea. Vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să înţeleg logica acuzaţiilor şi argumente contradictorii. Înţeleg pe deplin că moţiunea de cenzură este un exerciţiu democratic pe care Opoziţia îl are la îndemână. Este bine că există şi este bine că îl folosiţi. Dar mă aşteptam să trataţi cu seriozitate acest instrument pe care îl aveţi. Cu tot respectul, stimaţi parlamentari, este un text profund neserios. Mă aşteptam să vă respectaţi în primul rând pe dvs, să aveţi o minimă consideraţie faţă de logică şi faţă de rolul pe care îl aveţi în Opoziţie, să vă respectaţi datoria pe care o aveţi faţă de cei care v-au votat”, a spus Dăncilă, de la tribuna Parlamentului.

Ea a declarat că nu se aştepta să fie criticată pentru schimbările de miniştri făcute în guvernele dinaintea sa.

„Ce să vă răspund la asta? De ce au făcut remaniere dl Tudose sau Grindeanu? Eu vă pot răspunde de mandatul meu, de miniştrii pe care i-am înlocuit eu. Am dat aceste explicaţii. Vreţi să le repet? Pentru că fiecare ministru pe care l-am numit avea o obligaţie clară, un parcurs strict pe care trebuia să îl realizeze. I-am schimbat pe cei care au rămas în urmă.

Ce aţi fi vrut să fac? Să îi menţin? Chiar dvs ne criticaţi că nu respectăm întru totul programul de guvernare. Hotărâţi-vă ce vreţi de la acest guvern – să ţină sau nu în funcţie un ministru care nu dă rezultatele aşteptate. Îmi spuneţi că un ministru nu e bun, apoi îmi reproşaţi că nu l-am schimbat. (…)

Problema este că nu vă mai înţeleg cetăţenii. Tot timpul l-aţi criticat pe domnul ministru al Transporturilor, Lucian Şova. Când am propus remaniere, aţi devenit susţinătorii săi. Scopul unui guvern nu este să ţină locurile calde pentru miniştri.

Scopul unui guvern este să realizeze ce s-a promis în campania electorală. Spun cu toată răspunderea: voi schimba oricâţi miniştri va fi nevoie pentru ca să facem ceea ce este scris în programul de guvernare. M-aţi criticat că am încredere în doamna Carmen Dan – ce ar trebui să fac, să o remaniez şi pe dânsa? Sau nu ar fi bine, pentru că aş depăşi cota de remaniere stabilită chiar de dumneavoastră.

Eu vă spun însă că nu o remaniez în niciun caz pentru motivele pe care le-aţi invocat dumneavoastră.

Când am citit critica dumneavoastră împotriva doamnei Carmen Dan, am avut senzaţia că citesc o moţiune împotriva Guvernului Macron, nu împotriva Guvernului Dăncilă – că asta am văzut recent la Paris: tunuri cu apă, bastoane, gaze lacrimogene. Dar dumneavoastră nu vedeţi acest lucru”, a afirmat Dăncilă.

Viorica Dăncilă i-a întrebat, joi, pe reprezentanţii Opoziţiei dacă şi-au propus să piardă alegerile viitoare, întrucât, a susţinut ea, aceştia le-ar transmite românilor că alternativa pe care o oferă ar fi să oprească majorările de venituri, chiar să taie pensiile şi salariile.

„V-aţi propus deja să pierdeţi alegerile viitoare? (…) Le spuneţi românilor că alternativa dumneavoastră de guvernare e de a opri majorările de venituri pe care noi le-am programat în anii următori şi chiar de a tăia pensiile şi salariile ca să vă încadraţi în buget”, a arătat Dăncilă, de la tribuna Parlamentului, în cadrul şedinţei în care e dezbătută moţiunea de cenzură.

Update: Senatorul PNL Alina Gorghiu a solicitat joi ca, după votul pe moţiunea de cenzură, să se facă o şedinţă de Birouri permanente reunite, pentru a se discuta despre cele două declaraţii propuse de liberali pe tema Justiţiei şi a situaţiei economice.

Intervenţia acesteia a avut loc după reluarea şedinţei de plen, la revenirea în sală a parlamentarilor PSD.

„O să votăm această ordine de zi, însă să ştiţi că aşa se întâmplă când există lideri de grup neexperimentaţi şi plini de pasiune care vă scot colegii din sală.

A fost un gest stupid, din punctul meu de vedere, şi vă solicit să acceptaţi să facem imediat după această şedinţă de plen, după votul la moţiunea de cenzură, o şedinţă de Birouri reunite Cameră – Senat, pentru a discuta introducerea pe ordinea de zi a celor două declaraţii înregistrate de PNL, susţinute de ceilalţi colegi din Opoziţie, care să fie discutate de urgenţă într-o primă şedinţă de plen reunit”, a spus Gorghiu.

Şedinţa plenului reunit al Parlamentului a fost reluată joi, după aproximativ 30 de minute de pauză. Parlamentarii PSD au revenit în sala de şedinţă.

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, ceruse anterior pauză de consultări şi le-a spus parlamentarilor social-democraţi să iasă din sala de şedinţă.

Propunerea a venit după ce liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a cerut introducerea pe ordinea de zi, înaintea dezbaterii moţiunii de cenzură, a două declaraţii pe tema Justiţiei şi a situaţiei economice.

Update: Parlamentul s-a reunit joi pentru a dezbate moţiunea de cenzură a Opoziţiei îndreptată împotriva Guvernului Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă şi o parte dintre miniştri s-au aflat în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor. Întâlnirea are loc înaintea dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură intitulată „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, ruşinea României”.

Știrea inițială: Moțiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în plenul Camerei Deputaţilor. Pentru ca ea să treacă, opoziţia are nevoie de un total de 233 voturi.

PNL, USR şi PMP au în total 163 de semanturi pentru acest proiect şi ar mai avea nevoie de încă 65 de voturi pentru a da jos Guvernul Dăncilă, scrie antena3.ro.