O prezentatoare americană a fost nevoită să întrerupă jurnalul de ştiri pe care îl prezenta, după ce a suferit, în direct, un accident vascular cerebral, scrie Le Figaro.

Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineața, iar întreaga scenă a fost transmisă pe canalul KJRH-TV. Prezentatoarea Julie Chin vorbea despre lansarea misiunii Artemis, când a simțit brusc dificultăți în a se exprima.

A încercat să continue să citească, apoi şi-a dat seama că nu poate merge mai departe. „Îmi pare rău” , s-a scuzat ea în faţa telespectatorilor, păstrându-şi în continuare profesionalismul.

„Ceva nu este în regulă în această dimineață, îmi cer scuze, o să predau legătura meteorologului nostru”. Imediat după ce a ieşit din direct, colegii eu au cerut ajutor ambulanţei.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022