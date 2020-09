Mii de apartamente, școli și instituții publice din vestul țării, fără apă caldă. O termocentrală importantă este în plină criză

Aproape 5.000 de apartamente din orasul Deva, judetul Hunedoara, nu au apa calda de peste doua saptamani. Termocentrala Mintia este oprita pentru ca nu sunt materiale de stricta necesitate.

Sunt afectate si scoli, si institutii publice, transmite Radio Romania Actualitati.

In plus, nu sunt stocuri de carbune pentru iarna, iar orice problema in aprovizionare ar duce la avarierea instalatiilor. Acolo au fost si protestele angajatilor care cer un program de inchidere a termocentralei cu plati compensatorii.

Desi liderii de sindicat s-au intalnit vineri la Bucuresti cu reprezentantii Ministerului Energiei nu s-au gasit solutii pentru dezamorsarea