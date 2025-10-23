Memorialul „Bati Valentin„, gata de start la Timișoara.

Sala de lupte a CSȘ 1 Timișoara situată pe Calea Torontalului va fi gazdă sâmbătă, cu începere de la ora 10, pentru 120 de sportivi din patru țări, participanți la ediția din acest an a competiției Memorialul „Bati Valentin” la stilul greco-romane.

România, Republica Moldova, Serbia și Ungaria vor fi reprezentate la concursul organizat de CSȘ 1 Timișoara prin profesorii-antrenori Sebastian Gavrilă și Carol Both.

Se vor afla pe saltele luptători de la cluburile Partizan Mol, Spartak Subotica, Proleter Zrenjanin, Potisje Kanjiža (toate din Serbia), Szentes (Ungaria), CSȘ Gloria Arad, CS Roman Codrean, CS Tudor Vladimirescu, LPS Oradea, CS Giroc-Chișoda, CSȘ Lugoj și, evident, de la gazda CSȘ 1 Timișoara.

Categoriile de greutate sunt între 25 și 100 kilograme, iar cele de vârstă sunt cuprinse în intervalul 9-17 ani. Ediția din acest an a Memorialului „Bati Valentin” la lupte greco-romane este finanțată de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

Companiile private Lutor, Grifal și Octavian – restaurantul Ana Lugojana susțin la rândul lor buna desfășurare a tradiționalului concurs de la Timișoara organizat de la mijlocul anilor ‘90 în memoria lui Valentin Bati, fost şef al arbitrilor federaţiei internaţionale de lupte, acesta fiind considerat a fi totodată cel mai bun arbitru român din toate timpurile.

„De-a lungul anilor, la acest concurs au participat luptători care au ajuns pe podiumurile marilor competiții europene și mondiale. Memorialul <<Bati Valentin>> este un start pentru cei mici în vederea lansării lor în sportul de mare performanță „, ne-a declarat profesorul-antrenor Sebastian Gavrilă.

Intrarea va fi liberă.