Alfred Simonis: „Vom sprijini cu fonduri de la Consiliul Județean Timiș refacerea școlii de la Lovrin care a fost grav afectată de incendiul de acum două zile”.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, s-a deplasat astăzi la Lovrin, pentru a vedea la fața locului starea în care se află corpul de clădire mistuit de flăcări.

Este vorba despre cinci săli de clasă în care învățau peste 80 de copii, care erau la cursuri în momentul izbucnirii incendiului.

Din fericire, au fost evacuați cu rapiditate toți.

În mai puțin de 15 minute, focul a cuprins întreg acoperișul clădirii, tavanele au căzut, toate echipamentele școlare fiind distruse.

Astăzi, reprezentanți ai ISU Timiș încă se află la Lovrin pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului, iar, în același timp, o echipă de specialiști realizează o expertiză pentru a vedea dacă zidurile sălilor de clasă sunt afectate de flăcări.

„Dacă în urma analizei reiese că acestea nu mai prezintă siguranță, ele trebuie puse la pământ.

După ce expertiza despre care vorbeam este finalizată, vom ști exact de câți bani este nevoie pentru a reface școala și vom veni în sprijinul comunității din Lovrin, pentru că elevii trebuie să se întoarcă în clasele lor în cel mai scurt timp posibil”, a declarat președintele CJT.