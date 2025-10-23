Alin Popoviciu, vicepreședintele CJ Timiș: „Lovrinul are nevoie de sprijin, iar noi vom fi acolo”.

Președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, a fost prezent, astăzi, la Lovrin, pentru a evalua, împreună cu primarul localității, Marius Graur, pagubele produse de incendiul de ieri.

„Vom sprijini comunitatea din Lovrin să își refacă școala, cu fonduri din partea Consiliului Județean Timiș, pentru ca elevii să aibă din nou un loc sigur unde să învețe și să crească.

Am văzut cu ochii mei cât de mult a fost distrus de foc. Cinci săli de clasă, pline de viață în fiecare zi, au fost mistuite în doar câteva minute. Peste 80 de elevi se aflau la ore când a izbucnit incendiul, dar, din fericire, toți au fost evacuați la timp. Profesorii, pompierii și autoritățile locale au reacționat exemplar.

În prezent, se fac verificări pentru a stabili ce poate fi salvat și ce trebuie reconstruit de la zero. După ce vom avea concluziile specialiștilor, vom interveni cu fondurile necesare pentru ca lucrările să înceapă cât mai repede.

Lovrinul are nevoie de sprijin, iar noi vom fi acolo. Copiii trebuie să se întoarcă în clase într-o școală nouă, sigură și frumoasă, așa cum merită”, a declarat Alin Popoviciu.