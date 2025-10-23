Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara vor putea pătrunde în tainele universului, datorită unui laborator de astronomie. Foto

Într-o lume care a mutat socializarea, cu un click, pe internet, Universul, cu ale lui mistere nedeslușite în totalitate de oamenii de știință, continuă să fascineze chiar și tânăra generație.

Astronomia este una dintre puținele domenii pe care tinerii ar fi tentați să le descopere și să le aprofundeze nu prin informații copiate de pe internet, ci prin forța minții.

Fiind o disciplină care nu se studiază de sine stătător la școală decât prin prisma celor două componente esențiale ale sale – fizica și geografia, deși are un loc aparte în calendarul olimpiadelor naționale și internaționale, astronomia sudează elementele de interdisciplinaritate, fiind o poartă de deschidere către alte științe.

Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara sunt privilegiați din această perspectivă, ei având posibilitatea de a studia astronomia, alături de fizică și de geografie, într-un nou laborator creat special în acest scop.

Ideea înființării unui astfel de spațiu a venit ca o… aliniere a astrelor, după cum ne-a mărturisit directorul unității de învățământ, Sorin Ionescu.

Pornind de la o discuție cu Delia Horga-Iancovici, eleva medaliată cu argint a Olimpiadei Naționale de Astronomie, care și-a exprimat această dorință, pentru ca, la scurt timp, să primească și propunerea unei companii de a sprijini financiar (10.000 de euro) înființarea unui laborator școlar, directorul Colegiului Național Bănățean a acceptat cu entuziast provocarea, concretizată cu expertiza științifică primită de la Universitatea de Vest, prin sprijinul prorectorului Mădălin Bunoiu.

În acest an școlar, laboratorul multidisciplinar, dotat cu logistica corespunzătoare, va fi folosit predominant în zona fizicii și geografiei, însă, în afara orelor, elevii interesați pot participa la activitățile didactice coordonate de prof. Manuela Iacob în sfera astronomiei.

Însă, din anul școlar următor, directorul Sorin Ionescu intenționează să introducă astronomia ca materie opțională în orarul elevilor începând cu clasa a VI-a până într-a XII-a.

Și cum se zice că viitorul e scris în stele, conducerea liceului a devoalat ceva dintr-un timp nu foarte îndepărtat, și anume, că un alt laborator de științe al unității de învățământ așteaptă să-i surprindă pe elevi cu o nouă motivație spre cunoaștere.