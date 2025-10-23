Incendiu la Timișoara. Pompierii au intervenit rapid, au stins focul și au salvat un arici

Incendiu la Timișoara. Pompierii au intervenit rapid, au stins focul și au salvat un arici.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit în această seară pentru pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și deșeuri izbucnit astăzi, în Timișoara, pe strada Vasile Balmuș.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un autocamion cu container de stingere.

Suprafața de teren afectată este de aproximativ 3 hectare.

Intervenția promptă a pompierilor a limitat extinderea incendiului la clădiri/construcții.

Un arici a fost salvat pe timpul intervenției.

Cauză probabilă de izbucnire a incendiului: foc deschis în spații deschise.

„Nu utilizați focul deschis în zone cu uscăciune accentuată, în condiții de vânt sau pe timp de noapte! Incendiile de vegetație se pot propaga rapid, punând în pericol vieți, bunuri și mediul înconjurător.

Dacă observați izbucnirea unui incendiu, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, este mesajul transmis de pompieri.

