Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Două autoturisme Ford, o autoutilitară Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizează in data de 17.11.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. BELLEFIORI S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 18875/20.10.2025-lici tatia a I a

Autoturism marca FORD model TRANSIT culoare GRI, An fabricatie: 2001, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0VXXG BFV1K62731, Nr. înmatriculare: TM20BLF – preţ pornire licitaţie 1.755 lei +T.V.A.

Autoutilitară marca VOLKSWAGEN model TRANSPORTER 70X02D culoare VERDE, An fabricatie: 1998, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WV1ZZZ70ZWH041009, Nr înmatriculare: TM18BLF – preţ pornire licitaţie 14.700 lei +T.V.A.

Autoturism marca FORD model FOCUS C-MAXDM2 5KACML G8DB1 culoare GRI, An fabricatie: 2006, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0MXXGCDM6Y34885 Nr inmatriculare: TM02BLF – – preţ pornire licitaţie 5.400 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Ge nerală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor seches trate. LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefi ndmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251020120319_ 3173-8_18875.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.