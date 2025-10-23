Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Două autoturisme Ford, o autoutilitară Volkswagen

Economic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Două autoturisme Ford, o autoutilitară Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizează in data de 17.11.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. BELLEFIORI S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 18875/20.10.2025-lici tatia a I a

Autoturism marca FORD model TRANSIT culoare GRI, An fabricatie: 2001, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0VXXG BFV1K62731, Nr. înmatriculare: TM20BLF – preţ pornire licitaţie 1.755 lei +T.V.A.

Autoutilitară marca VOLKSWAGEN model TRANSPORTER 70X02D culoare VERDE, An fabricatie: 1998, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WV1ZZZ70ZWH041009, Nr înmatriculare: TM18BLF – preţ pornire licitaţie 14.700 lei +T.V.A.

Autoturism marca FORD model FOCUS C-MAXDM2 5KACML G8DB1 culoare GRI, An fabricatie: 2006, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0MXXGCDM6Y34885 Nr inmatriculare: TM02BLF – – preţ pornire licitaţie 5.400 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Ge nerală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor seches trate. LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefi ndmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251020120319_ 3173-8_18875.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *