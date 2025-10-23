Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara. Este și absolvent de Politehnică.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat despre informaţia apărută în presă, potrivit căreia premierul Ilie Bolojan n-ar fi intrat din primul an la facultate.
Ea a precizat că Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv două programe de studii, programul de studii de 5 ani, care îţi permitea să fii cadru didactic în învăţământ, inclusiv în învăţământul universitar, şi perioada de studii de 3 ani, care îţi permitea să fii profesor doar în învăţământul preuniversitar.
”Domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a absolvit programul de studii de 3 ani.
Ilie Bolojan are și o diplomă de inginer, fiind absolvent al Facultății de Mecanică din Cadrul Universității Tehnice din Timișoara – cum se numea, în anul 1993, Universitatea Politehnica Timișoara.