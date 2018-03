Mai mulţi bani la dispoziţia IMM-urilor cu proiecte de microindustrializare

Programul naţional de susţinere a microindustrializării are în acest an un buget de 86,2 milioane de lei, fiind cu circa 12 milioane de lei mai consistent decât în 2017. Gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, programul va fi reeditat în acest an, punând la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii care au o vechime de cel puţin doi ani finanţări care pot ajunge la 250.000 de lei.

Cheltuielile pentru care pot fi atrase alocări nerambursabile cuprind o gamă largă de activităţi: investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; achiziţionarea de spaţii de lucru, de mobilier şi de aparatură birotică, precum şi de sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie; cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale; cumpărarea de instalaţii şi echipamente în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse energetice regenerabile.

Sunt considerate eligibile şi cheltuielile legate de comisionul aferent anului acordării garanţiei de către instituțiile financiare, dar şi pentru consultanţa legată de întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului.

Beneficiarii au câteva obligaţii, printre acestea figurând o perioadă de minimum trei ani, începând cu anul următor obţinerii finanţării, în care trebuie să menţină investiţia pentru care primesc alocarea, să nu aplice amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze atât numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere, cât şi posturile create prin implementarea proiectului respectiv.

De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă o contribuţie financiară proprie de zece la sută din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute în proiect.