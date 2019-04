Litoralul așteaptă zeci de mii de turiști în minivacanţa de Paște și 1 Mai

Litoralul este pregătit pentru aproape o săptămână de distracţie. Vor fi 6 zile libere în care staţiunile de la malul Mării Negre vor fi principala destinaţie pentru minivacanţa de sărbători. Pe litoral sunt aşteptaţi peste 40 000 de turişti. De la meteorologi vin veşti bune, vremea se încălzeşte iar pe litoral vor fi maxime de 22 de grade.

Zeci de mii de turişti, români şi străini sunt aşteptaţi ca în fiecare an la petrecerile din zona de nord a litoralului. Festivalurile de muzică vor da startul sezonului estival 2019.

Peste 40 000 de turisti romani dar si straini sunt asteptati la mare în weekendul care urmează. Mamaia, Mamaia Nord, dar și Vama Veche sunt cele mai solicitate.

Pe 25 aprilie startul sezonului estival e dat de festivalul Sunwaves, la care sunt asteptati 20 000 de tineri. Tot in aceeasi perioada ne bucuram si de Festivalul Gurmandului. În timp ce, pe 16 mai ne bucuram si de scoici.

Pentru patronii de hoteluri şi pensiuni sunt primele încasări serioase din acest an. Iar cine nu şi-a rezervat o cazare pentru perioada sărbătorilor, are şanse mici să mai găsească ceva liber.

În acelaşi timp, terasele sunt instalate, iar patronii restaurantelor sunt bucuroşi că au agendele pline şi deja le-au făcut meniul oaspeţilor.

Si in acest an multi turisti ar putea fi dezamagiti de ceea ce vor gasi in minivacanta.

Cum anul acesta minivacanţa de Paşte se va prelungi cu cea de 1 Mai, primii turişti sunt aşteptaţi chiar in seara zilei de 25 aprilie. Iar de la meteorologi vin veşti bune. Vremea se încălzeşte şi temperaturile vor ajunge pe litoral pâna la 22 de grade, conform observator.tv.