Lenauheim: transport asigurat doar pentru elevii de liceu către Jimbolia și Lovrin

Doar elevii de liceu vor mai beneficia de transportul spre unitățile de învățământ din Jimbolia și Lovrin.

Decizia a fost luată în Consiliul Local Lenauheim care a aprobat asigurarea transportului doar a elevilor de liceu.

”Întrucât numărul copiilor care merg la liceu este foarte mare, mulți fiind nevoiți să stea în picioare, ne vedem puși în postura ingrată de a face precizarea că elevii care frecventează ciclul primar și gimnazial la Jimbolia trebuie să-și asigure transportul prin mijloace proprii.

Există la nivelul Comunei Lenauheim servicii școlare de grădiniță, ciclul primar și gimnazial, astfel încât copiii până la clasa a VIII-a să nu fie nevoiți să se deplaseze în alte localități.

Acestea fiind condițiile, autobuzul care transportă elevi la Lovrin și Jimbolia va transporta exclusiv elevii de liceu”, transmite Primăria Lenauheim.

