Chinezii aleg vestul României, nu Budapesta? Fabrica de 35 de milioane de euro a unui lider mondial în industrie

O mare companie din China a decis să deschidă în România o unitate de producție pentru materiale de izolare destinate transformatoarelor electrice și a început deja demersurile pentru autorizații, potrivit informațiilor Profit.ro. Investiția este evaluată la circa 35 de milioane de euro, conform unor documente oficiale analizate de aceeași sursă, iar hotărârea finală ar fi fost luată luna trecută.

Proiectul rămâne confidențial la solicitarea investitorului, întrucât este în plină implementare și depinde de obținerea tuturor avizelor. Miza nu este doar financiară: intrarea unui jucător chinez pe segmentul materialelor de izolare pentru echipamente de înaltă tensiune ar ancora România mai adânc în lanțurile de producție ale industriei energetice, într-un moment în care rețelele de transport și transformare a energiei trec prin modernizări accelerate.

Amplasamentul preferat este Parcul Industrial Tileagd, în apropiere de Oradea, unde există parcele disponibile pentru dezvoltări industriale. Surse locale afirmă că Ungaria a fost analizată ca alternativă, însă România a intrat în pole-position după decizia de investiție. Arhitectura proiectului a fost discutată cu reprezentanți ai unui consorțiu de companii chineze, semn că implementarea ar putea fi împărțită între mai multe entități specializate.

În rândul numelor vehiculate apare Pinggao Electric Group, fondat în 1970 și integrat în China Electric Equipment Group, un nume cu greutate în echipamentele de înaltă tensiune. Oficial, compania nu a fost indicată drept investitorul din Tileagd, conform stiripesurse.ro.

Sursă foto: Pinggao Electric Group